Politica

Come il voto può tradire i sondaggi e schiacciare i partiti fuori dagli schieramenti

La soglia del 42% per ottenere il premio di maggioranza utile a garantire la governabilità potrebbe essere un incentivo per gli elettori a considerare esclusivamente l’asse centrodestra-centrosinistra per evitare di disperdere o sprecare il proprio voto

di Giuseppe Ariola - 23 Novembre 2026

Nonostante la vera partita alle prossime elezioni politiche sarà quella tra centrodestra e centrosinistra, dai sondaggi continuano a emergere alcuni dati quasi in controtendenza. Una parte tutt’altro che marginale dell’elettorato – all’incirca il 10% – sembra infatti orientata a sostenere partiti che si presenteranno fuori dalle due coalizioni. Da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che continua a registrare percentuali degne di nota pur perdendo costantemente terreno, a Il Centro, la nuova creatura di Carlo Calenda, la fotografia restituita praticamente da tutte le rilevazioni sulle intenzioni di voto immortala un equilibrio politico più frammentato di quanto ci si aspetterebbe. Almeno al momento, perché la sensazione è che quando partirà ufficialmente la campagna elettorale e man mano che l’appuntamento con le urne si avvicinerà il quadro attuale sarà destinato a mutare.

Tra sondaggi e voto utile

A pesare sulle scelte degli italiani non saranno più soltanto le simpatie per i singoli partiti o la credibilità dei loro leader. A incidere potrebbe essere soprattutto una polarizzazione del consenso, in parte fisiologica in un contesto che tende – pur con certe resistenze – a un assetto bipolare, e in parte alla nuova legge elettorale, destinata a favorire le due coalizioni maggiori. La soglia del 42% per ottenere il premio di maggioranza utile a garantire la governabilità potrebbe essere un incentivo per gli elettori a considerare esclusivamente l’asse centrodestra-centrosinistra per evitare di disperdere o sprecare il proprio voto. È il meccanismo del cosiddetto voto utile, che tende a rafforzarsi quando gli elettori percepiscono la competizione come una sfida diretta per la conquista del governo.

Il desiderio degli elettori di essere determinanti

In questo scenario, anche chi oggi guarda con interesse a una formazione esterna ai due poli potrebbe scegliere, al momento decisivo, di sostenere uno schieramento con concrete possibilità di vittoria. Non necessariamente per convinzione, ma per evitare che il proprio voto risulti poco influente nella determinazione della maggioranza.

Quando Calenda sostiene che il proprio movimento e quello di Roberto Vannacci potrebbero potenzialmente impedire che scatti il premio di governabilità dice, infatti, una cosa assolutamente vera. Il problema è nel come questa eventualità verrà considerata dagli elettori a ridosso delle politiche del 2027. Finché le elezioni appaiono lontane, esprimere nei sondaggi una preferenza legata a ragioni di stretta identità politica, senza considerare l’intero contesto e le dirette conseguenze di quella scelta, è del tutto normale.

Il destino delle formazioni minori

Quando invece si arriva al sodo, la prospettiva di contribuire alla vittoria di una coalizione o quella di evitare che ad affermarsi sia lo schieramento vissuto come più indigesto può modificare le priorità. E quindi il voto. Ovviamente, questo non significa che quei partiti o quelle aggregazioni minori che correranno autonomamente siano destinate a restare fuori dai giochi. Lo sbarramento al 3% è alla portata sia di Calenda che di Vannacci, ma per risultare determinanti e incidere concretamente sull’assetto del prossimo Parlamento non basterà limitarsi a raggiungere questa soglia. Perché, quando la campagna elettorale entrerà nel vivo, a fare la differenza non sarà più da quale partito ci si sente maggiormente rappresentati, ma quale schieramento si vuole mandare al governo.

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