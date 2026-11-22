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Senza acqua né cibo: soccorsi 36 cuccioli in autostrada

Denunciati tre rumeni, erano partiti da Budapest. Diretti a Napoli, sono stati fermati a Teramo

di Pietro Pertosa - 22 Novembre 2026

In autostrada con 36 cuccioli di barboncino, denunciati tre cittadini rumeni. La scoperta è avvenuta questa notte nell’area di Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo in Abruzzo. A bordo di un furgone, stipati in piccole gabbiette, senza cibo a sufficienza né acqua, i cagnolini erano destinati al mercato italiano. Il van era partito da Budapest, in Ungheria, ed era diretto a Napoli. Ma il mezzo è stato intercettato dalle forze dell’ordine a cui sono bastati pochi controlli per capire cosa stesse succedendo.

Soccorsi 36 cuccioli in autostrada

I 36 cuccioli di barboncino sono stati affidati a una struttura della provincia teramana. Ma adesso le indagini sono partite per fare chiarezza attorno alla spedizione dall’Ungheria alla Campania. I tre cittadini rumeni che viaggiavano a bordo del furgone sono stati denunciati. Rispondono dell’ipotesi di reato di traffico illecito di animali. Ed è proprio su questo che ora si stanno concentrando gli sforzi investigativi delle forze dell’ordine per capire chi li abbia spediti e a chi.

Una rete clandestina?

L’inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore del Tribunale di Teramo, Stefano Giovagnoni. Lo scenario è quello già emerso in altre occasioni. Occorrerà comprendere se i tre rumeni, e a che titolo, facessero eventualmente parte di una possibile rete dedica all’acquisto di animali nell’Est europeo. Da rivendere, poi, in Italia. Dove possono costare fino a mille euro.

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