Torino

Rock Jazz e dintorni a Torino: i Pinguini Tattici Nucleari e Vinicio Capossela

di Redazione - 23 Novembre 2026

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA

Lunedì. Al teatro Colosseo si esibisce Vinicio Capossela.

Martedì. Allo Spazio 211 suonano i I Pinguini Tattici Nucleari. All’Off Topic è di scena Claudio Covato.

Mercoledì. Al teatro Colosseo si esibisce Arisa. All’Off Topic suonano i Sami Galbi. Al Blah Blah si esibiscono gli Ematoma +Swirl.

Giovedì. All’Hiroshima Mon Amour è di scena Madaski. Allo Spazio 211 si esibisce Emani. All’Off Topic è di scena Gaia Morelli. Alla Divina Commedia suonano i Sucker Punch.

Venerdì. Al Blah Blah suonano i 66Cl + Confine. Allo Spazio 211 sono di scena i Softcult +Glazyhaze. All ‘Off Topic si esibisce Han+ Lil Jolie +Joe Elle. Al Magazzino sul Po suona il Giacomo Zanus Quartet. All’Hiroshima Mon Amour è di scena Santamarea + Lamante. Allo Spazio Combo di Settimo si esibisce Filippo Graziani. Al Circolo Sud è di scena Beppe Puso. Al Circolino suona il Lugi Tessarollo Quartet.

Sabato. Al teatro Colosseo si esibisce Jodok Vuille. Al Blah Blah sono di scena i Run. Al Magazzino sul Po suonano gli Edging + Stronzette. Al Circolo Sud si esibiscono Cantamale Nieloud Carlomagno.

Domenica. Al teatro Concordia è di scena 22Simba.

Pier Luigi Fuggetta

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