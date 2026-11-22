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A Torino vince Alcaraz, lo spagnolo si aggiudica la finale con Zverev

La vittoria non banale del tennista iberico, non può nulla il tedesco

di Cristiana Flaminio - 22 Novembre 2026

Carlos Alcaraz vince l’Atp Nitto di Torino. Batte in finale Zverev che si fa rimontare ben tre set point al tie break. Per lo spagnolo un successo che lo fa rientrare al centro dell’arena tennistica mondiale dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi lasciando prima a Sinner e poi proprio a Zverev, il primato mondiale della classifica Atp. La vittoria dello spagnolo è stata netta. Il primo set se lo è aggiudicato vincendo 6-2. Il secondo al tie break, subendo prima la rimonta dell’avversario e poi rintuzzandone gli sforzi.

Alcaraz vince l’Atp di Torino

Si è gettato a terra, dopo l’ultimo punto. Carlos Alcaraz ha vinto a Torino ed è finalmente tornato a sorridere. La finale di questa sera era davvero molto sentita. Nonostante l’assenza di Jannik Sinner, il torneo in Piemonte ha riservato spettacolo ed emozioni. Come quelle regalate al pubblico dallo show iniziale quando Andrea Bocelli ha cantato l’Inno alla Gioia e Con te partirò prima di intonare l’inno nazionale italiano. Salutato dal pubblico con un’ovazione. Poi ha parlato il campo.

La finale

Alcaraz-Zverev a Torino per contendersi il trofeo Atp Nitto. Lo spagnolo aveva più grinta, più voglia di tornare al successo. Il tedesco, invece, nel momento cruciale ha iniziato a giocare “in difesa”. In pratica è come se avesse provato a tenere botta proprio nell’attimo in cui, invece, avrebbe dovuto infierire. Con un avversario potente, tecnico e talentuoso come Alcaraz, non si può fare. E, difatti, lo spagnolo ha recuperato e si è assicurato la vittoria per due set a zero, aggiudicandosi il tie break. E regalandosi quella vittoria che lo riporta in vetta al tennis internazionale.

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