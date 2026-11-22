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Marc Marquez vince il titolo di campione del mondo

Motociclismo, basta un ottavo posto allo spagnolo per fare festa a Portimao. Superato Valentino Rossi

di Martino Tursi - 22 Novembre 2026

Uno striminzito ottavo posto regala il titolo di campione del mondo a Marc Marquez. Avrebbe potuto chiudere la partita già ieri, il pilota della Ducati. Ma la caduta nella sprint di ieri lo ha costretto ad aspettare la gara di oggi. Gli sarebbe bastato piazzarsi nono, ha fatto pure meglio arrivando all’ottavo. A Portimao, Marquez chiude i conti con l’Aprilia e con Marco Bezzecchi dopo aver recuperato ben 102 punti dal Mugello in poi.

Marc Marquez campione del mondo per l’ottava volta

Si tratta dell’ottavo titolo di campione del mondo nella classe regina per Marc Marquez. Che, così, eguaglia il primato di Giacomo Agostini, autentica leggenda del motociclismo. E si prepara a superarlo. A lui, Marquez dedeica un pensiero: “Ringrazio anche Giacomo Agostini che è venuto qui, eguagliare il più grande della storia è un qualcosa di incredibile. È una vittoria molto importante anche per Ducati, che ha vinto il quinto titolo in fila”. Quindi ha spiegato. “L’anno scorso è stato un titolo di guida e poco altro ed era solo per me stesso. Ora voglio dedicarlo a tutti coloro che hanno creduto in me, anche quando ero a letto con un braccio rotto. È stato un titolo più mentale”. Marquez ha centrato il decimo mondiale in tutte le categorie, supera così Valentino Rossi.

La doppietta Aprilia non basta

Marquez si laurea campione del mondo con 439 punti, 43 di vantaggio su Martin, secondo a quota 396. Bezzecchi è arrivato a 394, due in meno del compagno di squadra. Pedro Acosta resta quarto con 315 punti, seguito da Ogura a 309 e Di Giannantonio a 298. La sfida per il secondo posto si deciderà domenica 29 novembre al circuito Ricardo Tormo, dove il Gran Premio di Valencia chiuderà la stagione.