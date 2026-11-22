Politica

Vernici “spia” nei cortei violenti? La svolta che divide

Un emendamento di FdI alla legge di bilancio per sperimentare la misura

di Giorgio Brescia - 22 Novembre 2026

Vernici “spia” nei cortei violenti? Una macchia di colore indelebile per incastrare chi devasta le piazze. Fratelli d’Italia rilancia sul fronte dell’ordine pubblico con un emendamento alla legge di bilancio. Alessandro Urzì, che lo firma, propone di dotare la Polizia di Stato di marcatori con sostanze coloranti e traccianti in via sperimentale per il 2027.

Marcatori nell’acqua degli idranti in piazza?

Finanziata con 150.000 euro, la misura mira a identificare i responsabili di violenze e danneggiamenti. Consentirebbe l’arresto in flagranza differita anche a manifestazione conclusa. Un impiego circoscritto a gravi disordini e vincolato a elementi oggettivi di coinvolgimento, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

Le reazioni?

La proposta recepisce storiche sollecitazioni. I sindacati di polizia sono da tempo favorevoli alla marcatura per individuare i violenti mascherati che si disperdono tra la folla. Tuttavia, l’iter verso l’entrata in vigore appare ostacolato da rilevanti riserve.

Sul piano legale e costituzionale, pesano i dubbi legati alla tutela della privacy e alle garanzie dei cittadini. Il rischio di spruzzi indiscriminati in contesti affollati potrebbe coinvolgere manifestanti pacifici, passanti o giornalisti, trasformandosi in una forma di controllo di massa priva di selettività.

A questo si aggiungono le perplessità sanitarie per i potenziali rischi legati al contatto cutaneo o all’inalazione dei pigmenti.