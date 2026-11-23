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La scienza sfida l’algoritmo e il mito delle otto ore di sonno

La ricerca ha individuato chi riesce a riposare quattro ore senza gli effetti della privazione

di Eleonora Ciaffoloni - 23 Novembre 2026

Ci sono persone che si svegliano dopo quattro (o al massimo cinque) ore di sonno, si alzano senza fatica e affrontano la giornata senza sentire il bisogno di recuperare. Non hanno trascorso la notte in bianco, non si sono allenate a resistere alla stanchezza e non stanno accumulando un debito di riposo per rincorrere le attività quotidiane.

Per una piccola parte della popolazione, dormire meno è una caratteristica naturale, legata a una particolare predisposizione genetica. Una condizione rara che la ricerca sta cercando di comprendere e che mette in discussione un’abitudine sempre più diffusa: pensare che esista un unico modello di benessere, valido per tutti. Il fenomeno è conosciuto come “familial natural short sleep”, sonno breve naturale familiare.

Gli studi condotti negli ultimi anni hanno individuato alcune famiglie nelle quali più generazioni presentano la stessa caratteristica: dormire abitualmente meno della media, spesso tra le quattro e le sei ore, senza lamentare sonnolenza durante il giorno o evidenti conseguenze sul proprio funzionamento quotidiano. Nessuno di loro sacrifica il riposo per guadagnare tempo, ma queste persone hanno organismi che sembrano avere un fabbisogno differente rispetto alla media.

Sonno e genetica, le mutazioni che spiegano il riposo ridotto

La ricerca ha cominciato a individuare anche alcune delle possibili spiegazioni biologiche. Nel 2009 uno studio pubblicato sulla rivista Science descrisse una variante del gene DEC2 associata a una riduzione delle ore di sonno. Negli anni successivi sono state individuate altre varianti, tra cui quelle dei geni ADRB1, NPSR1 e GRM1, attraverso l’analisi di famiglie nelle quali il sonno breve si ripeteva tra i componenti.

Nel 2019, poi, un gruppo di ricercatori dell’Università della California identificò una rara mutazione di ADRB1 in una famiglia con tre generazioni di persone naturalmente predisposte a dormire poco. Un altro studio, pubblicato su Current Biology nel 2021, individuò due mutazioni di GRM1 in altrettante famiglie. È un campo di ricerca ancora circoscritto, ma è interessante, perché potrebbe aiutare a capire meglio i meccanismi che rendono il sonno efficace.

Allo stesso tempo, non significa che quattro ore siano sufficienti per tutti o che si possa ridurre volontariamente il riposo senza conseguenze. La maggior parte degli adulti ha bisogno di almeno sette ore per notte: la raccomandazione dell’American Academy of Sleep Medicine e della Sleep Research Society resta quella di dormire sette o più ore con regolarità. La particolarità dei “natural short sleepers” è proprio l’eccezione, quella che, come si dice, conferma la regola.

Quando il sonno diventa un’ossessione: il fenomeno dell’ortosomnia

Eppure, mentre la scienza mostra quanto possano essere differenti i nostri ritmi, la quotidianità sembra andare nella direzione opposta. Perché negli ultimi anni, anche il sonno è diventato una nuova prestazione da ottimizzare. Non basta più svegliarsi riposati: vogliamo sapere quanto abbiamo dormito, quanti minuti abbiamo trascorso nella fase profonda, quanto è durato il sonno REM e se il nostro organismo ha raggiunto il punteggio considerato ideale.

A occuparsi di tutto ci sono smartwatch e le applicazioni che registrano i movimenti, la frequenza cardiaca e altri parametri per restituire un resoconto della notte. La tecnologia può essere utile: a osservare le abitudini, a individuare cambiamenti, a riconoscere orari irregolari e accorgersi di eventuali problemi. Il problema è quando il dato diventa un giudizio o, ancora peggio, un’ossessione. Si può avere la sensazione di aver dormito bene, ma aprire l’applicazione e scoprire che il sonno profondo è stato insufficiente. Oppure svegliarsi in forma e sentirsi dire dal dispositivo che il recupero non è stato adeguato.

A quel punto il dubbio non riguarda solo la qualità della notte: riguarda la fiducia nelle proprie sensazioni, che sarebbero quelle da seguire. E ci sono studi anche su questo. Nel 2017 un gruppo di ricercatori pubblicò sul Journal of Clinical Sleep Medicine uno studio intitolato “Orthosomnia: Are Some Patients Taking the Quantified Self Too Far?” (Ortosomnia: alcuni pazienti stanno esagerando con l’automonitoraggio?).

Gli autori descrissero alcuni pazienti diventati eccessivamente preoccupati per i dati registrati dai dispositivi, fino a sviluppare una ricerca perfezionistica del sonno ideale. Da qui il termine ortosomnia, costruito sul modello dell’ortoressia, fenomeno osservato in cui il tentativo di controllare il riposo finisce per alimentare ansia e preoccupazione.

Smartwatch e qualità del sonno, perché i dati non bastano

Anche l’attendibilità delle misurazioni richiede cautela. Uno studio pubblicato nel 2024 sulla rivista Sensors ha confrontato tre dispositivi diffusi, Oura Ring Gen3, Fitbit Sense 2 e Apple Watch Series 8, con la polisonnografia, l’esame di riferimento per analizzare il sonno.

La ricerca ha coinvolto 35 adulti sani monitorati per una notte. I dispositivi hanno mostrato una buona capacità di distinguere il sonno dalla veglia, ma risultati meno uniformi nel riconoscere le diverse fasi. La sensibilità nella classificazione degli stadi è risultata compresa tra il 50 e l’86 per cento. In particolare, l’Apple Watch ha sottostimato il sonno profondo in media di 43 minuti, mentre il Fitbit lo ha sottostimato di 15.

Insomma, questi punteggi non possono essere considerati una misurazione clinica. Il sonno è un processo biologico complesso, durante il quale si alternano fasi diverse, coinvolte nella memoria, nell’apprendimento e nel recupero dell’organismo. E ogni organismo ha necessità differenti. C’è chi ha bisogno di nove ore, chi ne richiede sette e una minoranza che, per caratteristiche biologiche rare, riesce a stare bene con un riposo più breve. Non c’è una medaglia per chi dorme meno, così come non c’è una colpa per chi ha bisogno di più tempo.

In una società che ci invita continuamente a migliorare, misurare e correggere ogni comportamento, il sonno rimane un benessere, sì, ma non con una formula universale. Imparare ad ascoltare il proprio corpo può essere più importante che controllare il punteggio assegnato da un algoritmo.

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