Editoriale

Sogno o son… destro

di Adolfo Spezzaferro - 23 Novembre 2026

C’è chi posa la testa sul cuscino e spegne tutto. E chi, appena chiude gli occhi, inizia a viaggiare in mondi lontanissimi. Ecco, se anche voi sognate molto (e ve lo ricordate) forse siete mancini. Alcune ricerche suggeriscono infatti che chi usa prevalentemente la mano sinistra possa avere un sonno diverso da quello dei destrimani, soprattutto quando comincia il grande spettacolo dei sogni.

La differenza chiamerebbe in causa l’organizzazione dei due emisferi cerebrali. Nei mancini, la comunicazione tra destra e sinistra può essere più intensa. Durante il riposo, questa interazione potrebbe accompagnarsi a una quota maggiore di sonno REM, che come è noto è la fase in cui l’attività onirica è più vivace, e a una minore presenza di sonno non REM. Questo spiegherebbe perché i mancini tendenzialmente sognano di più e magari hanno più materiale da raccontare al mattino (tipo sceneggiature per veri e propri lungometraggi).

Alcuni studi descrivono sogni vividissimi, intricati, carichi di emozioni. Non possono ovviamente mancare scenari bizzarri, fantastici, con improvvisi cambi di regia (tipo personaggi sconosciuti che compaiono e scompaiono). Ma sognare di più non significa ricordare ogni sogno, né avere notti migliori. Il ricordo dipende anche dal tipo di risveglio, da come si svolgono le prime ore del mattino, da altri fattori individuali. In ogni caso, la mano con cui si scrive non basta a prevedere come si dormirà. Ma è indubbiamente suggestiva, questa correlazione tra mancini e sognatori.

Per secoli il mancino è stato guardato dapprima come uno “sbagliato”, addirittura da correggere nell’animo (la mano sinistra era considerata la mano del diavolo, addirittura), poi come uno originale, creativo (parecchi geni erano mancini, in effetti, da Leonardo e Michelangelo fino a Steve Jobs). Oggi essere mancini potrebbe significare custodire una piccola riserva di immaginazione. Il destrorso magari sogna una riunione di lavoro, il mancino un oceano su cui galleggia il letto in cui dorme. Nessuna gara di fantasia, nessun primato, sia chiaro. Così come non v’è alcuna regola scientifica: di certo ci saranno destrorsi super fantasiosi che ricordano a menadito i loro incredibili sogni. Siamo nella mera statistica – i mancini sognano un poco di più.

Quindi, parafrasando un notissimo detto (preso dal Tasso): “Sogno o son… destro?”.

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