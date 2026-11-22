Politica

Tajani sul Superbonus: “Vicini alla soluzione”

Il vicepremier da Baku: "Siamo vicini". Gli altri temi della Legge di bilancio con le imprese

di Martino Tursi - 22 Novembre 2026

Tajani dice che è vicina una soluzione sul Superbonus in manovra. Agli imprenditori a Baku, riunitisi nella capitale azera per partecipare al Business Forum Italia-Azerbaigian, il vicepremier prospetta come vicina una soluzione. Su uno dei temi più scottanti del dibattito della Legge di bilancio. Le posizioni, a questo proposito, sono chiare. Il governo vorrebbe spalmare su dieci anni i pagamenti per i crediti incassati dalle banche. Che, invece, si oppongono fermamente e hanno già fatto balenare la possibilità di adire la Corte costituzionale.

Tajani sul Superbonus: “Vicini alla soluzione”

Il vice presidente del consiglio Antonio Tajani ha spiegato a Baki che “sulla manovra cercheremo di risolvere il tema del superbonus, ci siamo quasi”. Quindi ha aggiunto. “Abbiamo aumentato i fondi per l’energia pulita – ha sottolineato il titolare della Farnesina – e aumentato i fondi per la Zes e allargheremo anche la Zes a tutto il territorio nazionale per la parte burocratica. La parte finanziaria rimane per le regioni del sud e le regioni dell’area colpite dal terremoto, ma per tutto il resto del Paese varrà la parte burocratica, per alleggerire il fardello che molti di voi devono affrontare compiendo la loro attività”.

Il braccio di ferro

La questione non è di poco momento. Il braccio di ferro tra le banche, il governo e il mondo imprenditoriale. Sullo sfondo, oltre al Superbonus, c’è la questione del contributo in Manovra. Da cui dipendono introiti (e dunque misure) per svariati miliardi. Una vicenda che è tra le più spinose dell’ultima manovra dell’esecutivo. Se soluzione ci sarà, dovrà essere davvero definitiva. Sarà un’altra settimana di confronto.

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