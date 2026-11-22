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Manita Milan al Frosinone, l’Inter col fiato sul collo

I ciociari non sfigurano nonostante il risultato, i rossoneri si rilanciano in classifica

di Maria Graziosi - 22 Novembre 2026

Tutto facile per il Milan contro il Frosinone: a San Siro finisce con la manita. I rossoneri battono i ciociari che, almeno, non possono di certo recriminare di non averci provato. Forse il rimpianto è stato all’inizio della partita. Quando, pronti via, i giallazzurri si son portati per ben due volte nell’area milanista cogliendo pure una traversa. Poi il Milan è salito in cattedra e Luka Modric ha preso in mano la squadra, aiutandola a sbrogliare una matassa che altrimenti non sarebbe stata così semplice da risolvere.

Milan-Frosinone 5-1

Lo score è impietoso. Milan batte Frosinone 5 a 1. Rete subito a quattro minuti, Rabiot imbeccato dal croato s’inventa un contropiede e il passaggio al centro finisce sui piedi del difensore ciociaro Calvani che spiazza il suo stesso portiere. Il raddoppio arriva un quarto d’ora dopo con Gonçalo Ramos. Quindi al 25esimo è il Frosinone a dimezzare le distanze con Masini. Si arriva così all’intervallo di una partita ancora aperta e capace di poter raccontare ancora di tutto.

Ciociari all’attacco, rossoneri puniscono in contropiede

Tre reti tre. Jashari, all’inizio del secondo tempo, allunga sul 3-1. Quindi il Frosinone si getta in avanti. E si espone al contropiede degli uomini di Amorim. Prima Cissé, non senza il brivido del Var. Un potenziale fuorigioco annullato dalla review. Quindi lo scavetto di Pulisic che rende il risultato rotondissimo. Cinque a uno. Il Milan ora è a -1 dall’Inter terza. Da ricordare, però, che i nerazzurri giocheranno stasera contro l’Atalanta nel posticipo. Il Frosinone, nonostante la scoppola, resta alto in classifica. La Juventus lo ha scalzato dall’ultimo posto per l’Europa ma l’obiettivo per la truppa di Alvini rimane la salvezza.

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