Esteri

Il fallimento senz’appello della Cop31

Niente accordo, l'Onu e la Ue rimangono col cerino in mano

di Paolo Diacono - 22 Novembre 2026

La Cop31 si chiude con un roboante fallimento. L’accordo non c’è, l’Ue si ritrova praticamente da sola a parlare di emissioni e, soprattutto, di combustibili fossili. Non c’è intesa, non c’è margine, non c’è nulla. Ad Antalya, in Turchia, si è celebrata la fine del “movimento” e la sostanziale messa in minoranza delle istanze (ancora) rappresentate da Unione europea e Nazioni Unite. Un fallimento che viene profondamente deplorato dalle organizzazioni ambientaliste, a cominciare dal Wwf che parla di “lobby” del fossile.

Il fallimento della Cop31

Un fallimento, la Cop31. Guterres, segretario generale dell’Onu, è furioso. Parla utilizzando termini davvero forti. “Chi trae profitto dalla distruzione del nostro pianeta non deve mai dettare le condizioni della lotta per salvarlo”, ha detto. Ha paragonato le società energetiche alle multinazionali del tabacco di qualche decennio fa. “Eppure potenti interessi legati ai combustibili fossili continuano a seguire il copione di Big Tobacco: distorcere la scienza, ritardare le scelte politiche, bloccare l’azione e accumulare enormi profitti mentre le persone ovunque ne pagano il prezzo”. E dunque. “Il mondo è ormai prossimo a superare il limite, concordato a livello globale, di un aumento della temperatura di 1,5 gradi. La finestra per mantenere questo sforamento il più breve e contenuto possibile si sta chiudendo rapidamente”.

Hoekstra se n’è andato

Il Commissario Ue Hoekstra, vista la mala parata, ha preso e se ne è andato. Nessuno ha seguito Bruxelles. Nemmeno Panama, il Regno Unito, l’Africa stessa, pur concordando sul documento finale, ha mollato l’Unione europea. La Cina ne esce potentemente rafforzata. Insieme alla Russia e agli Stati produttori. Intanto il Wwf ha accusato: “Un esito estremamente preoccupante, che evidenzia il peso degli interessi fossili e le difficoltà della comunità internazionale nel tradurre gli impegni climatici in decisioni concrete. La conferenza avrebbe dovuto segnare un’accelerazione nell’attuazione dell’Accordo di Parigi. Invece, le resistenze di alcuni paesi hanno impedito di raggiungere un’intesa adeguata sulla riduzione delle emissioni, sulla transizione energetica e sulle risorse necessarie per proteggere le popolazioni più vulnerabili”.

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