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Sciopero generale Cgil: chi aderisce allo stop

Scuole e trasporti, la situazione in vista dell'astensione dal lavoro di venerdì

di Martino Tursi - 16 Novembre 2026

Tutto pronto per lo sciopero generale indetto dalla Cgil per il 20 novembre prossimo, che naturalmente cade di venerdì. Ci saranno più di un centinaio di manifestazioni e cortei in tutta Italia. Il cuore della mobilitazione, però, sarà ovviamente a Roma. L’appuntamento è fissato per le 9.30 a piazza Vittorio Emanuele II. Alla manifestazione nella Capitale prenderà parte, naturalmente, il segretario generale della Confederazione, Maurizio Landini. Tante altre iniziative, però, sono in agenda in ogni città. Da Milano fino a Napoli, passando per Cagliari e Bologna.

Sciopero generale Cgil: chi aderisce

La mobilitazione è generale, quindi chiunque potrà decidere di aderire allo sciopero generale indetto dalla Cgil. L’agitazione è stata proclamata infatti per tutta la giornata lavorativa e coinvolgerà ogni categoria lavorativa. Sia nel pubblico che nel privato ricomprendendo in questo pure le attività in appalto e i servizi di supporto. Le conseguenze saranno importanti ma le fasce minime, i servizi resteranno garantiti specialmente per quanto attiene al settore pubblico e, in particolare, ai trasporti. Con tutte le limitazioni e i disagi del caso.

Scuole e trasporti

Ogni istituto scolastico comunicherà ai genitori degli alunni le eventuali chiusure, sospensioni delle lezioni o modifiche agli orari. Sono diverse le sigle che si uniranno alla Cgil nello sciopero generale. Tra di loro l’Usb pubblico impiego, Sisa, Sidl, la Gilda Unams, Claps e Cobas. Per quanto attiene ai trasporti, invece, sono già previste limitazioni e già state istituite fasce protette per garantire i servizi minimi ai cittadini. L’Atac, a Roma, ha già fatto sapere che durante la giornata di sciopero saranno garantiti solo i servizi nelle fasce protette. E cioè il servizio diurno fino alle 8.29 e quello serale tra le 17 e le 19.59.

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