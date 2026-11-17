Cronaca

Prostituzione, maxi blitz della Guardia di Finanza: sequestrati 45 centri benessere per 8,2 milioni di euro

Operazione contro una presunta rete di sfruttamento della prostituzione riconducibile alla criminalità cinese. Cinque arresti, 68 indagati e 270mila euro in contanti sequestrati. Ogni donna avrebbe fruttato fino a 30mila euro al mese

di Lino Sasso - 17 Novembre 2026

Maxi operazione contro lo sfruttamento della prostituzione coordinata dalla Guardia di Finanza di Padova, che ha portato al sequestro di 45 immobili utilizzati come case di prostituzione. Le strutture erano mascherate da centri benessere e il loro valore complessivo ammonta a circa 8,2 milioni di euro. Secondo gli investigatori, dietro le attività apparentemente dedicate alla cura della persona si nascondeva una vasta rete di sfruttamento riconducibile alla criminalità cinese.

Il blitz, disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, ha coinvolto oltre 250 finanzieri impegnati in diverse province italiane. Il bilancio dell’operazione è di cinque arresti, 68 persone indagate e circa 270mila euro in contanti sequestrati.

Al centro dell’inchiesta ci sono quattro donne di nazionalità cinese, ritenute dagli inquirenti le presunte ‘maitresse’ incaricate di gestire le attività illecite. Le quattro sono state arrestate e trasferite in carcere. Una quinta persona è stata arrestata per violazione della normativa sul contrasto all’immigrazione clandestina.

L’operazione ha interessato le province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza, Milano, Monza Brianza, Mantova, Modena, Firenze, Prato, Roma e Pescara.

Un giro d’affari da 30mila euro al mese per ogni donna

Particolarmente rilevante il volume d’affari ricostruito dagli investigatori. Secondo le stime della Guardia di Finanza, ogni donna sfruttata avrebbe generato incassi per circa 30mila euro al mese. Di questi una percentuale compresa tra il 50 e l’80% sarebbe stata trattenuta dalle presunte organizzatrici.

Il sistema avrebbe garantito un’attività pressoché continuativa, dalla mattina fino a tarda notte, consentendo di alimentare un giro d’affari particolarmente redditizio.

Un altro elemento emerso dall’inchiesta riguarda il meccanismo utilizzato per la gestione amministrativa delle strutture. I centri benessere risultavano intestati a imprese cosiddette “apri e chiudi”, società che venivano sostituite periodicamente.

Secondo gli investigatori, ogni due o tre anni le imprese cessavano formalmente di operare e venivano rimpiazzate da nuove società, che continuavano a utilizzare gli stessi immobili cambiando soltanto la partita Iva.

Un sistema di rotazione societaria che avrebbe permesso di mascherare le strutture nel tempo, modificandone periodicamente la veste amministrativa.

Identificate 60 donne

Durante le perquisizioni, i finanzieri hanno identificato 60 donne di nazionalità cinese presenti all’interno dei centri. Per alcune di loro, risultate irregolari sul territorio italiano, sono state avviate le procedure di espulsione.

Oltre ai 45 immobili, le Fiamme Gialle hanno sequestrato circa 270mila euro in contanti, ritenuti rilevanti nell’ambito degli accertamenti patrimoniali e finanziari. La Guardia di Finanza ha inoltre richiesto la cessazione di 44 partite Iva riconducibili alle attività finite sotto indagine.