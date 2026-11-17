Cultura & Spettacolo

Melanie Francesca ad ArtePadova con nuove opere e una tela monumentale

di Angelina De Santis - 17 Novembre 2026

Foto presa dal sito melaniefrancesca.com

Melanie Francesca torna sulla scena artistica italiana e sceglie ArtePadova 2026 per presentare le sue nuove opere. Dal 16 novembre, l’artista italo-svizzera, conosciuta dal grande pubblico anche per le sue apparizioni televisive e per l’attività di scrittrice, parteciperà alla 36ª edizione della mostra mercato dedicata all’arte moderna e contemporanea.

Tra i lavori esposti spicca un dipinto a olio di tre metri per due, dedicato alla figura umana, tema centrale della sua produzione. Un’opera che mette in evidenza la preparazione anatomica dell’artista e la scelta di privilegiare le tecniche pittoriche tradizionali, in un momento storico nel quale anche il mondo dell’arte si confronta con l’intelligenza artificiale.

A Padova saranno presentate anche nuove opere su alluminio serigrafato, realizzate a partire dai disegni di The Box, l’installazione immersiva che ha contribuito alla notorietà internazionale di Melanie Francesca. Le superfici vengono successivamente dipinte a mano, rendendo ciascun lavoro un pezzo unico.

Proprio The Box, una struttura di tre metri per tre composta da tessuto e metallo, era stata presentata negli Emirati Arabi Uniti sotto il patrocinio dello sceicco Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, allora ministro della Cultura.

Dopo la recente partecipazione alla Bergamo Arte Fiera, l’appuntamento padovano segna un’ulteriore tappa del percorso espositivo dell’artista, le cui opere figurano anche in collezioni private.

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