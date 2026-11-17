Tecnologia

Perché l’Ai fa paura agli avvocati italiani?

Quasi la metà della categoria dichiara di non possedere in proposito adeguate competenze tecniche

di Daniel Walker - 17 Novembre 2026

L’algoritmo dell’Ai in toga spaventa la categoria degli avvocati italiani. L’intelligenza artificiale ha varcato la soglia degli studi legali ma senza riuscire a sciogliere la diffidenza dei loro occupanti. In appena dodici mesi la quota di avvocati che impiega assistenti digitali è schizzata dal 27,5% al 55,3%. Ma quasi uno su due — il 42,8% — ammette di muoversi con il freno a mano tirato, paralizzato dal timore di errori o sviste della macchina.

L’Ai spaventa gli avvocati: perché?

Non si tratta di semplice nostalgia per la carta bollata o di una rigida resistenza culturale. Nel mondo del diritto, la matematica delle probabilità confligge con la rigidità dei fatti. Un cavillo ignorato, una data errata o una sentenza inventata da un’allucinazione dell’algoritmo possono compromettere l’esito di una causa. Dietro l’angolo la distruzione della reputazione di un professionista. La responsabilità intellettuale e deontologica, infatti, non si delega al software.

Quale allarme?

Questo dato è la spia d’allarme di un paradosso epocale. Gli avvocati adottano l’Ai spinti dall’urgenza di sostenere ritmi lavorativi insostenibili. La utilizzano però come un alleato inaffidabile, da sorvegliare a vista.

Rivela l’assenza di assistenti giuridici davvero verticali e riflette un grave ritardo formativo. Quasi la metà della categoria dichiara di non possedere in proposito adeguate competenze tecniche.

L’avvocatura italiana, insomma, a metà del guado. Tra l’irresistibile tentazione della velocità e l’angoscia del passo falso, il vero rischio non è l’estinzione del togato ad opera della macchina. Gli avvocati italiani saranno costretti a trasformarsi in perenni supervisori di un apprendista stregone imprevedibile?