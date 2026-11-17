Perché l’Ai fa paura agli avvocati italiani?
Quasi la metà della categoria dichiara di non possedere in proposito adeguate competenze tecniche
L’algoritmo dell’Ai in toga spaventa la categoria degli avvocati italiani. L’intelligenza artificiale ha varcato la soglia degli studi legali ma senza riuscire a sciogliere la diffidenza dei loro occupanti. In appena dodici mesi la quota di avvocati che impiega assistenti digitali è schizzata dal 27,5% al 55,3%. Ma quasi uno su due — il 42,8% — ammette di muoversi con il freno a mano tirato, paralizzato dal timore di errori o sviste della macchina.
L’Ai spaventa gli avvocati: perché?
Non si tratta di semplice nostalgia per la carta bollata o di una rigida resistenza culturale. Nel mondo del diritto, la matematica delle probabilità confligge con la rigidità dei fatti. Un cavillo ignorato, una data errata o una sentenza inventata da un’allucinazione dell’algoritmo possono compromettere l’esito di una causa. Dietro l’angolo la distruzione della reputazione di un professionista. La responsabilità intellettuale e deontologica, infatti, non si delega al software.
Quale allarme?
Questo dato è la spia d’allarme di un paradosso epocale. Gli avvocati adottano l’Ai spinti dall’urgenza di sostenere ritmi lavorativi insostenibili. La utilizzano però come un alleato inaffidabile, da sorvegliare a vista.
Rivela l’assenza di assistenti giuridici davvero verticali e riflette un grave ritardo formativo. Quasi la metà della categoria dichiara di non possedere in proposito adeguate competenze tecniche.
L’avvocatura italiana, insomma, a metà del guado. Tra l’irresistibile tentazione della velocità e l’angoscia del passo falso, il vero rischio non è l’estinzione del togato ad opera della macchina. Gli avvocati italiani saranno costretti a trasformarsi in perenni supervisori di un apprendista stregone imprevedibile?
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