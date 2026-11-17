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Famiglie italiane ferme in Congo con i figli adottivi: l’appello di Tajani

Il ministro degli Esteri chiede un intervento urgente alle autorità della Repubblica del Congo

di Mauro Trieste - 17 Novembre 2026

Le famiglie italiane bloccate nella Repubblica del Congo insieme ai minori adottati finiscono al centro dell’iniziativa diplomatica della Farnesina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha inviato una lettera al suo omologo congolese Constant-Serge Bounda per sollecitare una soluzione immediata a una vicenda che, secondo il governo italiano, presenta profili di particolare delicatezza e gravità. Negli ultimi giorni alcune famiglie, presenti nel Paese africano dopo aver concluso regolarmente le procedure di adozione internazionale, sarebbero state fermate alla frontiera e impossibilitate a rientrare in Italia con i loro figli adottivi, pur disponendo di provvedimenti giudiziari definitivi e di tutta la documentazione necessaria per il viaggio.

Tutelare i minori

Nella lettera Tajani sottolinea che “la priorità assoluta deve essere accordata alla tutela del superiore interesse dei minori”, evidenziando come non sia più sostenibile una situazione di incertezza e precarietà dopo la conclusione dell’iter giudiziario che ha sancito le adozioni. Il ministro ha quindi richiamato le storiche relazioni tra Italia e Repubblica del Congo, partner strategico nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa, chiedendo un intervento diretto delle autorità congolesi. Nel frattempo l’Ambasciata d’Italia a Brazzaville continuerà a seguire il caso e a fornire assistenza alle famiglie coinvolte, mentre la Farnesina lavora per favorire il loro rientro in Italia nel più breve tempo possibile.

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