Cronaca

Travolto dal treno a 20 anni: dove è successo?

Era uscito a comprare uno snack per la fidanzata incinta

di Giorgio Brescia - 17 Novembre 2026

Tragedia a Casteggio: esce di casa per comprare da mangiare alla compagna incinta, 20enne travolto e ucciso dal treno. Un dramma consumato lungo la tratta Voghera-Piacenza, all’altezza del passaggio a livello di via Verdi. La vittima è Ion Iavorschi, muratore moldavo di vent’anni. La fidanzata, al settimo mese di gravidanza, ha assistito ai soccorsi ed è stata colta da un malore.

Morto a vent’anni: perché?

Doveva essere una semplice commissione serale di pochi minuti, un gesto d’affetto quotidiano verso la fidanzata che a casa lo attendeva al settimo mese di gravidanza.

Si è trasformata invece in una tragedia. Originario della Moldavia, Ion lavorava da tempo nell’Oltrepò Pavese come muratore e si era stabilito con la compagna ventunenne in un’abitazione a ridosso della linea ferroviaria.

Secondo le ricostruzioni effettuate dai carabinieri della Compagnia di Voghera e dagli agenti della Polizia Ferroviaria, il giovane era uscito verso le 18:30 per raggiungere un bar della zona e acquistare uno snack richiesto dalla compagna.

Per abbreviare il tragitto di rientro verso casa, il ventenne ha deciso di percorrere la massicciata che costeggia i binari, una scorciatoia nota ma estremamente pericolosa.

L’impatto fatale

In quel frangente è sopraggiunto il convoglio. L’impatto con la motrice è stato violento e inevitabile. Il macchinista, accortosi della presenza del pedone, ha azionato la frenata d’emergenza, ma la velocità del treno non ha lasciato scampo al ragazzo.

Allarmata dal suono prolungato delle sirene dei soccorsi e dal trambusto improvviso a pochi passi dalla loro abitazione, la compagna si è precipitata in strada. Giunta nei pressi dei binari, la ventunenne si è trovata di fronte alla terribile scena e ha riconosciuto il corpo del giovane.

Colpita da un malore, è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti e per tutelare la salute del bambino che porta in grembo.

Gli investigatori giunti sul posto hanno da subito escluso l’ipotesi del gesto volontario. Gli elementi raccolti confermano la pista dell’incidente fatale.

L’evento ha causato la sospensione del traffico ferroviario tra le stazioni di Casteggio e Voghera per diverse ore, con Trenord che ha attivato bus sostitutivi per garantire i collegamenti serali.