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Stato d’assedio per 30 giorni nelle regioni di Zacapa e Izabal

di Askanews - 17 Novembre 2026

Zacapa, 17 nov. (askanews) – Centinaia di soldati schierati nelle strade, mezzi blindati, elicotteri e pattugliamenti anche lungo la costa caraibica. Il Guatemala ha mobilitato l’esercito nei dipartimenti orientali di Zacapa e Izabal, al confine con l’Honduras, dopo un’ondata di violenze legate al narcotraffico che ha provocato almeno 17 morti nelle ultime settimane.

Il governo del presidente Bernardo Arévalo ha dichiarato lo stato d’assedio per 30 giorni, autorizzando perquisizioni senza mandato e imponendo restrizioni al diritto di riunione. Tra le vittime delle recenti violenze figurano anche il deputato Julio Portillo e tre agenti di polizia, uccisi in un attacco armato nella zona di Rìo Hondo.

L’operazione punta a riprendere il controllo delle aree dove operano i clan del narcotraffico Los Lorenzana e Los Mendoza. Gli Stati Uniti hanno recentemente adottato misure antiterrorismo contro questi gruppi e contro Los Huistas, accusandoli di legami con i cartelli messicani e con il traffico internazionale di droga.

Le forze di sicurezza istituiranno posti di blocco lungo il confine con l’Honduras e intensificheranno i controlli su fiumi e laghi utilizzati dai narcotrafficanti. Le autorità intendono inoltre distruggere le coltivazioni illegali, arrestare i capi delle organizzazioni criminali e contrastare l’estrazione clandestina di oro, un’altra fonte di finanziamento dei gruppi armati.

“Lo stato d’assedio è stato dichiarato proprio per combattere i gruppi di narcotrafficanti, principali responsabili dell’aumento della violenza in questi dipartimenti”, dice Marco Antonio Villeda, ministro dell’Interno del Guatemala. “Presidiare e controllare il territorio, comprese le vie di transito, i fiumi e i laghi. E poi condurre operazioni per individuare e arrestare determinati obiettivi strategici”.

“Siamo qui per proteggere gli abitanti di Zacapa e Izabal dalla violenza della criminalità transnazionale”, afferma Henry Sàenz, ministro della Difesa del Guatemala.