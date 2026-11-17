GTA 6, boom di richieste di ferie in Italia: +91% per l’uscita del videogioco
C’è chi prende ferie per partire, chi per riposarsi e chi, a quanto pare, per trascorrere qualche giorno davanti alla console. L’attesa per GTA 6 sembra aver raggiunto anche gli uffici italiani, dove le richieste di ferie in coincidenza con la data prevista per l’uscita del videogioco sono aumentate del 91%. Un dato che porta l’Italia al primo posto nella classifica mondiale.
GTA 6, Italia prima al mondo per richieste di ferie
A rilevare il fenomeno è Remote, piattaforma internazionale specializzata nella gestione del personale. Secondo l’analisi, le richieste di ferie per il 19 novembre 2026, data inizialmente prevista per il lancio di GTA 6, sono cresciute del 91% rispetto allo stesso giorno dell’anno precedente.
Alle spalle dell’Italia si trovano India (+60%), Irlanda (+57%), Spagna (+44%) e Regno Unito (+42%). Negli Stati Uniti, invece, l’incremento si ferma al 7%. A livello globale, la crescita media raggiunge il 32%.
Numeri che raccontano quanto sia alta l’attesa per il nuovo capitolo della saga di Rockstar Games, capace di attirare l’attenzione ben oltre il mondo dei videogiochi.
GTA 6, i giovani pronti a prendersi qualche giorno libero
Tra i lavoratori della Generazione Z, le richieste di ferie sono aumentate del 97%. Sorprende anche il settore finanziario, dove l’incremento raggiunge il 104%.
Il 29,3% delle richieste riguarda inoltre giovedì e venerdì, una combinazione che permette di ottenere quattro giorni consecutivi di pausa.
Ferie per GTA 6, cosa emerge dall’indagine
Attenzione, però, a non confondere coincidenze e motivazioni. Meno dello 0,6% delle richieste cita esplicitamente GTA 6. Non è quindi possibile attribuire direttamente al videogioco l’intero aumento delle ferie.
Resta comunque una coincidenza significativa, che dimostra quanto l’attesa per un titolo videoludico possa intrecciarsi con le abitudini dei lavoratori.
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