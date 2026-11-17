L'Identità Rosa

Divorzi da capogiro: quando l’assegno lo firma lei

di Angelica Luna - 17 Novembre 2026

Nei divorzi delle celebrità non è sempre l’uomo a firmare l’assegno. Quando è la moglie a guadagnare di più, la legge, soprattutto negli Stati Uniti, può obbligarla a versare all’ex marito cifre milionarie, in un’unica soluzione o con un assegno mensile. È successo a diverse stelle della musica, del cinema e dello sport.

Le cifre più alte?

Il caso più citato è quello di Madonna. Nel 2008 la sua portavoce parlò di un accordo con il regista Guy Ritchie tra 50 e 60 milioni di sterline, immobili compresi, ma pochi giorni dopo la coppia definì inesatte quelle cifre.

La tennista Chris Evert, nel 2006, fu condannata a pagare 7 milioni di dollari all’ex sciatore Andy Mill dopo diciotto anni di matrimonio, che ottenne anche la casa di Aspen. Janet Jackson chiuse nel 2003 la causa con René Elizondo per una somma stimata in circa 10 milioni, mentre Kirstie Alley ne avrebbe versati 6 a Parker Stevenson. Per Jennifer Lopez, separata da Cris Judd dopo meno di un anno di nozze, gli importi riportati oscillano tra 9,6 e 14 milioni.

Va presa con cautela, invece, la cifra di 50 milioni attribuita al divorzio tra Roseanne Barr e Tom Arnold: secondo diverse ricostruzioni, lui rinunciò agli alimenti.

Il caso Clarkson

La vicenda più recente riguarda Kelly Clarkson. Nel 2021 un giudice di Los Angeles le impose di versare all’ex marito e manager Brandon Blackstock 150mila dollari al mese di mantenimento e altri 45.601 per i figli, meno della metà dei 436mila chiesti da lui.

Nel 2024 i due hanno poi chiuso con un accordo le cause sulle commissioni che Blackstock, da manager, le avrebbe addebitato in eccesso. Il divorzio è diventato definitivo nel 2022.

Nell’agosto 2025 Blackstock è morto a 48 anni dopo una lunga malattia, chiudendo una delle separazioni più discusse dello spettacolo americano.

In Italia?

Anche da noi l’assegno spetta al coniuge economicamente più debole, a prescindere dal sesso. Lo ha sperimentato Barbara d’Urso: il Tribunale di Roma le impose di versare mille euro al mese al ballerino Michele Carfora, sposato nel 2002.

Lei contestò la decisione, accumulando circa 40mila euro di arretrati, finché nel 2017 la Corte d’Appello la esonerò perché l’ex marito si era costruito una nuova famiglia. La sua legale l’ha poi paragonata alla vicenda tra Berlusconi e Veronica Lario, ma a parti invertite.

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