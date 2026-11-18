Esteri

Il sistema di governo “occulto”

di Ernesto Ferrante - 18 Novembre 2026

Le mafie non si accontentano più di corrompere il potere. Sempre più spesso puntano a diventarne parte integrante, come hanno dimostrato in maniera piuttosto nitida le indagini sugli omicidi di Daphne Caruana Galizia e Jan Kuciak e i tanti scandali che hanno travolto amministrazioni pubbliche in Europa e in America Latina. Le consorterie malavitose del XXI secolo non assaltano i municipi. Li abitano. Non hanno bisogno di intimidire apertamente sindaci, assessori o funzionari pubblici se riescono a costruire attorno a loro una rete di relazioni economiche, politiche e amministrative capace di piegare le decisioni pubbliche agli interessi privati del crimine organizzato. È questa la trasformazione più profonda emersa dalle grandi inchieste internazionali degli ultimi anni.

Corruzione e infiltrazioni

I numeri raccolti da Europol fotografano l’ampiezza del fenomeno. Oltre il 60 per cento delle organizzazioni criminali attive nell’Unione europea ricorre sistematicamente alla corruzione per raggiungere i propri obiettivi criminali, mentre l’80 per cento utilizza imprese e strutture economiche legali come strumenti di penetrazione nell’economia e nei centri decisionali. Secondo l’agenzia europea di polizia, la corruzione e l’abuso di società apparentemente lecite rappresentano oggi due delle principali leve attraverso cui la criminalità organizzata influenza amministrazioni, funzionari e processi decisionali pubblici. Dietro questi numeri si nasconde una realtà molto più inquietante. La criminalità organizzata non si limita più a comprare favori. Cerca di orientare appalti, controllare autorizzazioni, influenzare procedure amministrative, condizionare l’erogazione di fondi pubblici e costruire rapporti privilegiati con pezzi della politica e della burocrazia. Quando il processo si consolida, lo Stato continua formalmente a funzionare, ma alcune sue articolazioni iniziano a lavorare nell’interesse di soggetti esterni alla legalità.

Il caso Daphne Caruana Galizia

Tale meccanismo è stato individuato in numerose inchieste che hanno attraversato l’Europa nell’ultimo decennio. Il caso di Malta rappresenta uno degli esempi più drammatici. Per anni Daphne Caruana Galizia aveva documentato rapporti opachi tra politica, affari, società offshore e gestione del potere pubblico. Le sue inchieste avevano investito esponenti governativi, uomini d’affari e figure centrali dell’establishment maltese. Il 16 ottobre 2017 un’autobomba pose fine alla sua vita. Ma è ciò che accadde dopo a rendere il caso un precedente storico per l’Europa. L’inchiesta pubblica indipendente voluta dopo il delitto concluse che lo Stato maltese doveva essere ritenuto responsabile per aver creato un “clima di impunità” che aveva favorito le condizioni nelle quali maturò l’assassinio. Nel rapporto finale si parla di un sistema nel quale l’impunità si era diffusa dai più alti livelli dell’amministrazione pubblica fino a coinvolgere organismi di controllo e apparati istituzionali, contribuendo all’indebolimento dello Stato di diritto.

L’assassinio di Jan Kuciak

Uno schema analogo è emerso in Slovacchia. Quando Jan Kuciak e la fidanzata Martina Kusnirova vennero assassinati nel febbraio 2018, il giornalista stava lavorando a un’inchiesta sui rapporti tra esponenti politici slovacchi, fondi europei e imprenditori italiani collegati alla criminalità calabrese. Le sue indagini riguardavano presunti intrecci tra affari, amministrazioni pubbliche e interessi economici riconducibili a soggetti vicini alla ‘ndrangheta. Dopo il duplice omicidio, il procuratore facente funzioni di Reggio Calabria, Gaetano Paci, rivelò un dettaglio rimasto a lungo in secondo piano. Per il magistrato, l’attenzione degli investigatori era stata attirata dall’improvvisa espansione economica di soggetti collegati a famiglie mafiose di Bova Marina e Africo Nuovo, protagonisti di investimenti nelle energie rinnovabili, nell’agricoltura e nella zootecnia. Ancora più significativo fu il passaggio successivo. “Anche in quel Paese emerge, preoccupante, l’affermarsi del modello ‘ndrangheta”, spiegò Paci, descrivendo la capacità dell’organizzazione calabrese di instaurare rapporti collusivi con segmenti dell’establishment politico e amministrativo locale e di influenzare le decisioni pubbliche nei territori in cui si insedia.

La “cattura dello Stato” in America Latina

Se in Europa questi fenomeni emergono attraverso singole inchieste, in alcune aree dell’America Latina il processo appare ancora più avanzato. Messico, Colombia, Honduras, Guatemala ed Ecuador hanno conosciuto esperienze nelle quali cartelli della droga, organizzazioni criminali e gruppi armati hanno progressivamente conquistato influenza su apparati pubblici, amministrazioni locali e processi elettorali. Gli studiosi parlano sempre più spesso di “cattura dello Stato”, una situazione nella quale le istituzioni non vengono semplicemente inquinate, ma progressivamente orientate a servire interessi criminali. Il risultato è che le organizzazioni criminali diventano interlocutori della politica. È allora che la corruzione si trasforma in un sistema di governo occulto.