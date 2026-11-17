Torino

Torino, è morta l’anziana caduta dopo essere stata scippata

di Redazione - 17 Novembre 2026

Ricoverata nella rianimazione dell’ospedale Maria Vittoria e’ morta la pensionata di 92 anni, Adalgisa Lariccia, dopo lo scippo ai suoi danni avvenuto ieri a Torino, in via Schina, zona San Donato. Aveva riportato un gravissimo trauma cranico battendo la testa sull’asfalto. E’ deceduta nel pomeriggio di oggi a causa dell’emorragia cerebrale.

Ieri mentre stava camminando sul marciapiede la donna è stata affiancata da un uomo in bicicletta, che le ha strappato la borsetta e la catenina al collo. L’anziana ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra. Le forze dell’ordine sono alla ricerca dell’aggressore.

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