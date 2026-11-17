Economia

Perché la nostra carta da macero finisce in India?

Un ennesimo paradosso della nostra economia

di Elizabeth Costello - 17 Novembre 2026

Carta da macero? Va in India. L’Italia vive un avvincente quanto amaro paradosso industriale: è un modello europeo nella raccolta differenziata della carta, ma finisce per cederne il valore economico al mercato indiano.

Carta da macero: perché finisce in India?

Ogni anno oltre 1,7 milioni di tonnellate di carta da riciclare — circa un quarto della raccolta nazionale — prendono la via dell’estero. L’India, lo sbocco principale che assorbe il 45% dell’export italiano di macero.

La causa? Uno squilibrio globale

In Asia la domanda di imballaggi cresce a ritmi vertiginosi a fronte di un sistema di raccolta interno ancora inadeguato. Le cartiere indiane acquistano così la materia prima grezza europea a prezzi contenuti. E trasformano il macero e rivendono all’Occidente i prodotti finiti a valore aggiunto.

Chi ne fa le spese?

A farne le spese è la filiera italiana. Le cartiere nazionali hanno la capacità strutturale per assorbire l’intera raccolta. Lavorano però mediamente solo al 70–75% del loro potenziale. Una sofferenza che ha già portato alla chiusura di 6 impianti industriali.

A zavorrare le aziende italiane, soprattutto i costi energetici fuori controllo. Pesa pure una gestione punitiva degli scarti di lavorazione, che altrove in Europa vengono convertiti in energia nei termovalorizzatori.

A cosa rinunciamo?

Riciclare l’intero surplus in patria incrementerebbe la produttività del settore del 27%. Non solo: favorirebbe la creazione di 1.360 nuovi posti di lavoro e 1,4 miliardi di euro di Pil all’anno.

Continuare a imbarcare carta verso l’Asia significa invece pagare due volte il conto: in perdita economica e in emissioni di CO₂.

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