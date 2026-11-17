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Fratoianni sgancia la bomba contro Conte sulla patrimoniale e Bonelli si mette subito in scia

Avs si scaglia contro Conte sulla patrimoniale: Fratoianni apre le danze, Bonelli rincara la dose parlando dell'inutilità delle primarie primarie se la 'tassa sui ricchi' non entrerà nel programma

di Lino Sasso - 17 Novembre 2026

È caos totale nel campo largo dopo la bomba sganciata da Nicola Fratoianni contro Giuseppe Conte. “Senza patrimoniale non c’è la coalizione”, ha tuonato il leader di Alleanza Verdi e Sinistra parlando con i cronisti in Transatlantico alla Camera. Un messaggio con un destinatario ben chiaro, il leader del Movimento 5 Stelle la cui timidezza sulla ‘tassa’ è ben nota. La dichiarazione (di guerra) rimbalza immediatamente di bocca in bocca. I cellulari squillano all’impazzata, mentre la notizia continua a correre in un centrosinistra spiazzato dall’uscita di Fratoianni. Tanto più perché arrivata mentre si lavora ai tavoli per definire il programma, dove i nodi da sciogliere sono diversi. Anche per questo questa bordata, mentre ci cerca un’intesa su punti complessi, è suonata come un fulmine a ciel sereno. In molti tra i dem e i pentastellati, scossi e increduli, si aspettavano – o, piuttosto, auguravano – una smentita.

La bordata di Bonelli sulle primarie

Quantomeno un chiarimento che ridimensionasse il tiro e distendesse gli animi. Non solo sono rimasti delusi, ma addirittura ancora più increduli quando da Avs invece che un chiarimento è arrivata quella che è suonata come una nuova offensiva nel volgere veramente di poco.

Palpato lo scompiglio causato dalle parole di Fratoianni, a mettere il carico ci ha pensato subito dopo il compagno di partito Angelo Bonelli. Il messaggio è stato più o meno lo stesso, ma al centro del mirino sono finite questa volta le primarie. Attraverso un comunicato, Bonelli ha innanzitutto ricordato che “Alleanza Verdi e sinistra ha lavorato molto per unire la coalizione, favorendo un dialogo tra Pd e M5S, che sembrava difficile, e che ha portato all’avvio della costruzione del programma”. Poi ha definito “non tollerabile e quindi irricevibile che le nostre proposte non siano considerate”. E dopo un passaggio sull’importanza della patrimoniale e delle politiche ambientaliste, ecco la seconda bomba della giornata. “Senza queste cose inutile fare le primarie. O cambiamo l’Italia o rischiamo l’irrilevanza”.

Una posizione che i principali contendenti per la leadership del campo largo, Elly Schlein e Giuseppe Conte, non possono che registrare. Nella speranza, ovviamente, che le acque si calmino e tutti tornino su posizioni meno rigide. Nelle parole di Bonelli, come d’altronde in quelle di Fratoianni, non si intravede però alcuna possibilità di un passo indietro. Tanto più che il portavoce dei Verdi ha concluso ricordando che “la responsabilità della vittoria della destra non sarà nostra”. Un modo per richiamare la responsabilità politica di chi si pone contro la patrimoniale. E, probabilmente, anche per mettere in chiaro che la partita per la guida della coalizione è una cosa, ma la definizione del programma è un’altra. E su questo, al momento, in casa di Avs non sembra esserci troppo spazio per compromessi al ribasso.

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