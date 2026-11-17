Cronaca

Aurora Livoli, a un anno dalla morte si decide sul processo al presunto assassino

Milano, il 9 dicembre davanti al gup il 57enne accusato dell'omicidio della diciannovenne di Monte San Biagio

di Priscilla Rucco - 17 Novembre 2026

Il 9 dicembre, a Milano, il caso di Aurora Livoli arriverà davanti al giudice dell’udienza preliminare. Il gup dovrà decidere se mandare a processo Emilio Gabriel Valdez Velazco, il 57enne di origine peruviana accusato di aver ucciso la diciannovenne nella notte tra il 28 e il 29 dicembre scorsi. Quasi un anno dopo la tragedia, la vicenda giudiziaria entra così nella sua fase decisiva.

Le accuse

I pubblici ministeri Antonio Pansa e Letizia Mannella, responsabile del dipartimento fasce deboli, contestano l’omicidio aggravato dalla crudeltà, dalla minorata difesa della vittima e dall’essere stato commesso per consumare una violenza sessuale. Nello stesso fascicolo compaiono anche il tentato omicidio e la tentata rapina ai danni di un’altra ragazza di 19 anni, aggredita poco prima, quella stessa sera, alla fermata Cimiano della linea 2 della metropolitana, non lontano dal luogo del delitto. L’imputato rischia l’ergastolo. La Procura aveva inizialmente chiesto il giudizio immediato, che avrebbe saltato l’udienza preliminare, ma l’istanza era stata respinta per una questione procedurale. Il difensore, l’avvocato Massimiliano Migliara, punta ora sull’approfondimento delle condizioni mentali del suo assistito, ricordando che a Monza il giudice ha già chiesto al carcere una relazione in merito.

Una notte a Milano

Aurora era nata a Roma e viveva con i genitori adottivi a Monte San Biagio, in provincia di Latina; si era diplomata a Fondi. All’inizio di novembre si era allontanata da casa e la famiglia aveva presentato denuncia. Il pomeriggio del 28 dicembre alcuni agenti della Polizia ferroviaria l’avevano controllata davanti alla stazione Centrale e lei aveva assicurato di stare bene. Quella sera, sulla banchina di Cimiano, ha incontrato per caso il suo assassino, al quale avrebbe chiesto qualche soldo per le sigarette. Secondo l’accusa, l’uomo ha sfruttato la differenza d’età e la fragilità di una ragazza sola, senza punti di riferimento in città, per condurla nel cortile di un condominio di via Paruta. Lì, la mattina del 29 dicembre, è stato trovato il suo corpo. Fermato il giorno successivo per l’aggressione nel metrò, Valdez Velazco ha poi confessato di averla violentata e strangolata.

Provvedimenti mai eseguiti

L’uomo era già stato condannato per una violenza sessuale commessa a Milano nel 2019 ed è imputato a Monza per un’altra aggressione a una giovane donna. Nei suoi confronti risultavano due provvedimenti di espulsione, mai eseguiti.

Le responsabilità

Una ragazza fragile, lontana da casa da settimane, è rimasta sola in una grande città nonostante una denuncia di scomparsa. Un uomo con precedenti per violenza sulle donne e due espulsioni mai eseguite era libero di avvicinarla. Sono falle diverse, che chiamano in causa servizi, controlli e capacità di intercettare il rischio prima che diventi tragedia.

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