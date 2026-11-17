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Dall’alert Fbi su Artex a oggi: cosa sta accadendo?

Una intricata e da giorni ripetuta concatenazione di misteriosi eventi e problemi informatici

di Dave Hill Cirio - 17 Novembre 2026

L’illusione del grande attacco mondiale, tra agenti Ai e banali errori di sistema. La pubblicazione del bollettino dell’Fbi di quattro giorni fa sul framework autonomo Artex richiama l’allarme. Quali sono le nuove frontiere della sicurezza informatica?

L’alert Fbi su Artex: perché?

Artex è definito come una piattaforma basata su modelli linguistici in grado di automatizzare le intrusioni e scalare i privilegi di rete in meno di tre ore. Nel bollettino Fbi, l’evoluzione di una minaccia in cui l’intelligenza artificiale accelera drasticamente la velocità dei cyberattacchi.

La coincidenza temporale tra questo allarme e una serie di disservizi a catena sui principali colossi tecnologici ha scatenato su media e social un’immediata narrazione emergenziale.

Cosa sta accadendo?

Tuttavia, un’analisi dei fatti prova a mostrare una realtà diversa e meno romanzata. L’interruzione di quasi 24 ore che ha paralizzato Microsoft 365 è stata ufficialmente attribuita a un errore di configurazione. Il fatto, durante un aggiornamento della capacità di rete, escludendo interventi ostili.

Analogamente, il blocco dei servizi Apple (iCloud, App Store e Apple Music) registrato oggi è derivato da un aggiornamento software interno ai sistemi di Cupertino.

L’unico vero incidente di sicurezza ha riguardato Zoom e oltre 170 altri siti web. Colpiti non da un’intrusione diretta ma da una vulnerabilità nella catena di fornitura del servizio di terze parti Optimizely.

Cosa significano questi eventi contemporanei?

Il quadro generale mostra che l’attenzione e la difesa strategica si concentrano con apprensione sulla crescita di minacce cibernetiche autonome alimentate dall’Ai.

Ma la vulnerabilità quotidiana delle infrastrutture digitali risiede ancora ampiamente nella complessità gestionale. Fatti interni, dipendenti da singoli fornitori di servizi. In ogni caso, una spiegazione che non tranquillizza completamente.

La vera resilienza operativa non richiederebbe soltanto la preparazione contro algoritmi ostili di ultima generazione. Perché pretende il rigore fondamentale nella manutenzione del codice, nella governance dei processi interni e nella capacità di scindere il panico mediatico dai reali guasti tecnici. Lo specchio di una fragilità obbligatoria?