Esteri

Offline la rete supersegreta della Nsa, che succede negli Usa?

di Paolo Diacono - 17 Novembre 2026

Fuori servizio la rete interna in uso alla Nsa, l’agenzia di intelligence americana del Dipartimento della Difesa. Lo riporta la Cnn. Non si tratterebbe di un attacco informatico, almeno stando a quanto dicono i media statunitensi. Il sistema è altamente riservato. È utilizzato, solitamente, dai dipendenti dell’agenzia per scambiarsi informazioni classificate in un ambiente sicuro e protetto. I tecnici della National Security Agency sono già al lavoro per trovare la cause dei disservizi e risolvere i problemi che affliggono la rete. Il caso, però, è già esploso.

Down la rete interna della Nsa

Mentre si lavora al ripristino della rete interna, la Nsa ha disposto ingressi scaglionati per il personale diretto al proprio posto di lavoro. La questione è importante perché è delicatissimo lo sfondo su cui si sta giocando la vicenda. Sono andate offline le reti di comunicazione dell’intelligence. E la Nsa Net rappresenta, al momento, uno degli spazi più strategicamente importanti per le agenzie di sicurezza americane. Il problema, dunque, c’è. Ed è gigantesco. Anche perché è da giorni che i disservizi informatici stanno paralizzando il Paese.

Prima Microsoft, poi le banche

Il blocco della rete Nsa è solo l’ultimo episodio di una storia di disservizi informatici che inizia a far storcere il naso. È iniziato tutto con il down dei servizi Microsoft che ha praticamente messo kappaò le comunicazione in un terzo del pianeta. Poi è toccato agli aeroporti, quindi alle banche americane. Adesso le notizie che riguardano la rete delle agenzie di sicurezza.

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