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Brad Pitt “cattivo” nello 007 di Pattinson? VIDEO

Le sue parole sul red carpet subito riprese dai media specializzati Usa

di Daniel Walker - 17 Novembre 2026

Bomba a Hollywood: Brad Pitt sfida Robert Pattinson nel nuovo 007? Notte di fuoco sul red carpet di Los Angeles. Alla première de “Le ulteriori disavventure di Cliff Booth”, Brad Pitt ha incantato i fotografi sfilando mano nella mano con l’inseparabile compagna Ines de Ramon. Poi, ha sganciato la provocazione dell’anno.

Brad Pitt “cattivo” nel prossimo film su 007?

Alla recentissima notizia dell’ingaggio di Robert Pattinson nei panni del nuovo James Bond targato Denis Villeneuve, l’attore sessantenne ha reagito con grande entusiasmo.

«Un’idea fantastica – ha affermato -, Robert è un talento vero!». Poi, con il suo solito sorriso sornione, si è candidato direttamente per il ruolo del cattivo.

«Scritturatemi per il villain! Chiamate Denis sul cellulare, andiamo!», ha scherzato ai microfoni dei reporter. Per dire il suo ricordo della performance di Javier Bardem in Skyfall: «Ha fatto un lavoro gigante, ma accetterei la sfida!».

Scherzo o verità?

L’atmosfera era leggera, ma Pitt ha ripetuto la battuta in più interviste. Una sfida Pattinson-Pitt per 007 sarebbe il colpo di scena del secolo. Villeneuve risponderà alla chiamata? Hollywood trattiene il fiato.