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L’Ue nel pallone: la Commissione “tifa” Diallo?

Le elezioni Fifa, le parole del commissario Micallef: "Spero in un dibattito sulla governance globale"

di Paolo Diacono - 17 Novembre 2026

Pure la Commissione europea fa il “tifo” per Philippe Diallo, il candidato Uefa alle elezioni Fifa. Il commissario Ue allo sport Glenn Micallef ha detto, durante un punto stampa, di aspettarsi l’inizio di una discussione seria e puntuale sul governo del calcio mondiale. “Mi auguro che l’esistenza di uno sfidante porti a una discussione sulla governance del calcio ai massimi livelli, a livello globale, e su dove vada il calcio. Spero davvero in un dibattito su ciò di cui il calcio ha bisogno”. E ne ha bisogno pure l’Europa per evitare che pure il pallone se ne vada nell’America di Trump.

La Commissione Ue “tifa” per Diallo?

La riflessione del commissario Micallef è olistica. E coglie diversi punti che vanno in un’ottica di sottrarre il calcio al destino del business a tutti i costi. “C’è molto margine di miglioramento, nuove competizioni, congestione dei calendari, eccessiva commercializzazione e interferenza della politica nello sport”. Quindi ha spiegato di ritenere che con la candidatura di Diallo anche per la Commissione, possano esserci sviluppi positivi. “Penso che ci siano stati sviluppi positivi, per esempio l’avvio di discussioni sul modello di dialogo sociale con la Federazione internazionale dei calciatori professionisti (Fifpro) e la Fifa. Ci sono stati anche sviluppi meno positivi, e non ho esitato a esprimere le mie opinioni”.

L’Europa nel pallone

La questione è semplice. Il calcio è uno degli ultimi campi in cui l’Europa conta davvero tanto. E ha conservato, praticamente intatto, il suo assoluto predominio globale. Gianni Infantino però s’è legato mani e piedi a Donald Trump. Che vorrebbe portare il calcio, o meglio il business pallonaro, in America. La Commissione, dunque, non può che guardare alla candidatura di Diallo come a un fatto più che positivo. Per evitare di perdere anche l’ultimo primato.

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