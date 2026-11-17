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Iran contro i media Usa: “Propaganda come ai tempi della guerra in Iraq”

Teheran respinge le indiscrezioni diffuse negli Stati Uniti su un presunto piano per utilizzare una “bomba sporca” sul territorio americano

di Mauro Trieste - 17 Novembre 2026

L’Iran passa al contrattacco e respinge come una montatura le notizie diffuse da alcuni media statunitensi secondo cui Teheran starebbe preparando l’impiego di una “bomba sporca” negli Stati Uniti. Una ricostruzione che il ministro degli Esteri Abbas Araghchi liquida come “propaganda in stile guerra in Iraq”, evocando una delle più controverse campagne informative della storia recente.

La dura replica del ministro degli Esteri iraniano

“In queste ultime 72 ore, i media filo-israeliani hanno ‘riportato’ che l’Iran starebbe pianificando di utilizzare armi chimiche a Washington mentre costruisce siti missilistici sotto le dighe”, ha scritto Araghchi su X. La replica è durissima: “Spazzatura. Risparmiateci la propaganda in stile guerra in Iraq, in particolare quella con le impronte digitali israeliane ovunque. Nessuno ci casca”.

Nessuna minaccia imminente

Le dichiarazioni del capo della diplomazia iraniana arrivano dopo quelle del portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil Baqaei, e del presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, che avevano già bollato le indiscrezioni come “accuse infondate”. Per la Repubblica islamica, le rivelazioni circolate negli Stati Uniti fanno parte di una campagna di pressione politica e mediatica volta a dipingere Teheran come una minaccia imminente, in una fase di forte tensione regionale e di confronto aperto con Israele.

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