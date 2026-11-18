Esteri

Shenzhen, Putin e Xi blindano l’asse al vertice Apec

Nella capitale globale del tech la dimostrazione del nuovo ordine multipolare

di Daniel Walker - 18 Novembre 2026

La capitale mondiale dell’innovazione tecnologica si trasforma nel perno della diplomazia globale: a Shenzhen, cuore pulsante dei colossi hi-tech cinesi, Xi Jinping e Vladimir Putin aprono i colloqui bilaterali. A margine del vertice Apec, le basi per lo storico vertice a tre di domani con Donald Trump.

Xi e Putin già a Shenzhen insieme?

Pechino gioca in casa e scopre le carte: mostrare i muscoli dello sviluppo tecnologico per rilanciare la cooperazione sull’intelligenza artificiale ed evitare una nuova stagione di dazi americani. E Mosca sfrutta la vetrina asiatica per liquidare le pressioni occidentali.

Salito sul palco subito dopo il premier malese Anwar Ibrahim, Putin ha rivendicato con forza il superamento delle sanzioni operative dal 2022.

“Hanno fallito – ha detto -. La Russia ne è uscita a testa alta. Di fronte alla frammentazione dei mercati, il leader del Cremlino ha invocato un’economia globale fondata su 2unità e dialogo, non su egemonia e ultimatum”, confermando la candidatura russa alla presidenza Apec per il 2035.

E sullo sfondo?

Sullo sfondo resta un’agenda densa, dalla sicurezza nucleare al conflitto in Ucraina, fino alle tensioni in Medio Oriente, Con le cancellerie europee relegate al ruolo di spettatrici di fronte a un riassetto geopolitico senza precedenti. Per la Cina e la Russia, l’appuntamento di Shenzhen non soltanto un tavolo negoziale con Washington, ma la dimostrazione visibile di un nuovo ordine multipolare.