Da Wall Street a Bruxelles, la caduta di Huang e la scommessa Ue
Il passaggio definitivo dall'era dei ceo diplomatici a quella del ricerca di un primato delle politiche industriali di Stato
La vicenda delle dimissioni di Jensen Huang da Nvidia apre a una riflessione per superare la cronaca aziendale e provare a fotografare i riassetti profondi della geopolitica digitale.
Cosa, dopo Huang?
Gizmodo è un frequentatissimo blog tecnologico Usa, spesso connesso a studi accademici. Indica che il repentino tramonto dell’iconico ceo va iscritto nella stretta sui controlli all’esportazione promossa da Washington per limitare le “capacità digitali” della Cina.
Sotto il profilo dei mercati, un report di TechTarget – un ecosistema di market intelligence di Boston – sottolinea la fine della leadership centralizzata di Huang . Un fattore di forti incertezze per i grandi acquirenti di tecnologie. Ciò, proprio mentre il settore transita dall’addestramento intensivo dei modelli all’uso quotidiano dell’Ai e all’arrivo di chip su misura.
Questa transizione globale fornisce un solido fondamento alla ricerca di una terza via da parte delle istituzioni comunitarie.
Le prospettive Ue
Un policy brief del Belfer Center di Harvard, curato dall’analista italiano Filippo Gualtiero Blancato, rileva che l’Unione Europea importa oggi oltre l’80% dei propri servizi e delle infrastrutture digitali.
Di fronte a questa vulnerabilità strutturale, la mossa nel giugno scorso del Tech Sovereignty Package della Commissione Europea.
L’insieme di misure legislative e strategiche presentato dalla Commissione europea intende triplicare la capacità dei data center continentali entro il 2035. Una mossa per incentivare la produzione di semiconduttori avanzati.
Una possibile strada, quindi, per l’Europa non passa da un’improbabile autarchia ma da un’«autonomia strategica aperta». Lo precisa lo studio dell’istituto Interface Eu: pesa la capacità di negoziare e gestire le interdipendenze internazionali su basi paritarie.
In questo nuovo scenario, la crisi di Nvidia appare un possibile specchio del passaggio definitivo dall’era dei ceo diplomatici a quella del ricerca di un primato delle politiche industriali di Stato.
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