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Allarme truffe telefoniche dalla Francia

Chi si nasconde dietro queste telefonate insistenti e come difendersi dai numeri +33

di Gianluca Pascutti - 14 Novembre 2026

@AI IMAGE

Negli ultimi tempi si registra una forte ondata di chiamate sospette provenienti dalla Francia, riconoscibili grazie al prefisso +33. Questo fenomeno è cresciuto vertiginosamente in seguito all’introduzione dei nuovi filtri anti-spoofing da parte di AGCOM in Italia. I truffatori non possono più camuffare i numeri esteri con numerazioni italiane e ora utilizzano direttamente linee internazionali.

Quali sono i rischi principali?

I rischi principali per gli utenti riguardano il vishing e la classica truffa del Wangiri. Nel primo caso, i cybercriminali si fingono operatori telefonici o bancari per carpire dati sensibili. Nel secondo caso, si riceve uno squillo singolo, se la vittima richiama quel numero, parte una chiamata a pagamento con tariffazioni esagerate che prosciugano il credito residuo e nei peggiori dei casi la carta di credito e quindi il conto bancario.

Strategie efficaci per difendersi dalle chiamate fraudolente

Per proteggere la propria privacy e il proprio conto corrente è fondamentale adottare comportamenti prudenti. La prima regola consiste nel non rispondere mai a numeri sconosciuti, soprattutto se provengono dall’estero. Gli smartphone più moderni mostrano spesso la nazione di provenienza, offrendo un indizio prezioso per individuare il pericolo. Un altro errore comune da evitare assolutamente è richiamare i numeri sconosciuti dopo aver ricevuto uno squillo. In certi casi, gli esperti consigliano persino di evitare di chiudere la chiamata cliccando sulla cornetta rossa. I truffatori sfruttano spesso questa azione per lasciare immediatamente un messaggio muto in segreteria, che potrebbe comunque generare costi indesiderati.

Come bloccare e segnalare i numeri sospetti

La prevenzione tecnologica rappresenta un valido alleato contro queste frodi informatiche. Ogni utente dovrebbe attivare tempestivamente il blocco delle chiamate indesiderate direttamente dalle impostazioni del proprio smartphone. Inoltre, è sempre consigliabile segnalare come spam ogni singola numerazione sospetta per aiutare gli operatori a filtrare i flussi illeciti. Mantenere alta la guardia e informare le persone più vulnerabili, come gli anziani, riduce drasticamente il successo di queste campagne fraudolente. La consapevolezza digitale resta la difesa più forte contro le nuove strategie dei truffatori telefonici.

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