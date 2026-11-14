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Standard & Poor’s conferma il rating Italia, Giorgetti: “Un successo”

Il ministro esulta, l'analisi dell'agenzia sul sistema economico nazionale

di Cristiana Flaminio - 14 Novembre 2026

Mentre infuria la bufera, Standard & Poor’s conferma il rating dell’Italia: Bbb+/a-2 con outlook positivo. E Giorgetti può brindare. A convincere gli analisti è stata la posizione finanziaria estera del nostro Paese che continua a rafforzarsi grazie ai “moderati avanzi delle partite correnti” sostenuti da “un settore privato diversificato e da esportazioni resilienti”. Insomma, il Made in Italy ci sta tenendo in piedi. E questo nonostante le tensioni dovute ai dazi e agli sconvolgimenti energetici.

Standard & Poor’s conferma il rating Italia

I dati sono positivi. Il debito pubblico, secondo l’agenzia di rating, si attesterà intorno al 137% del Pil nel 2026 e nel 2027, per poi iniziare una lenta discesa a partire dal 2028, complice anche l’esaurirsi dell’impatto di cassa legato ai crediti d’imposta del Superbonus. S&P però rileva il rallentamento nel percorso di consolidamento. Dopo un miglioramento del deficit al 2,9% del pil nel 2026 (dal 3,1% del 2025), il disavanzo è atteso risalire al 3,5% nel 2027, anno delle elezioni politiche, a causa delle maggiori spese per il sostegno energetico, la difesa e gli interessi sul debito (che restano intorno al 4% del pil). il rientro verso il 2,9% è previsto entro il 2029.

La crescita che tiene

L’agenzia stima inoltre l’aumento del Pil italiano allo 0,8% nel 2026, grazie dall’accelerazione degli investimenti del Pnrr e alla tenuta dell’export. Nel 2027 però la crescita rallenterà allo 0,6% a causa della frenata dei consumi privati. Sarà colpa di inflazione e costi dell’energia. Poi sull’ottovolante si tornerà a salire allo 0,8% nel 2028 e allo 0,7% nel 2029. S&P ha avvertito che, una volta esaurita la spinta dei fondi europei, torneranno a pesare i nodi strutturali del paese, a partire dal calo demografico e dalla bassa produttività, pur evidenziando i progressi del mercato del lavoro con un tasso di occupazione al record del 63 per cento.

Giorgetti può brindare

I dati e il rating di Standard & Poor’s fa gioire il ministro all’Economia Giancarlo Giorgetti. “Una ulteriore conferma del fatto che siamo sulla strada giusta”, ha detto il capo del Mef. Che ha aggiunto. “In tempi così difficili una conferma rappresenta un successo”.

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