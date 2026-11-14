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Ciro Grillo torna a parlare: “Nessun patteggiamento, piuttosto in galera da innocente” (VIDEO)

Il figlio del fondatore del M5S ribadisce di non voler cercare accordi per chiudere il procedimento

di Claudia Mari - 14 Novembre 2026

“Non mi perdonerei di fare forme di patteggiamenti o qualsiasi tipo di concessione. Non me lo perdonerei mai”. Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, parla per la prima volta in un’intervista a Telenord e torna sulla vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto.

Condannato in primo grado a otto anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo, in relazione ai fatti avvenuti in Sardegna nel 2019, Grillo ribadisce di non voler cercare accordi per chiudere il procedimento.

“Io piuttosto vado in galera da innocente. Sarebbe proprio qualcosa di immorale, nei confronti della mia dignità, del mio onore, della giustizia in sé. Non lo faccio, non me lo perdonerei mai”, ha dichiarato.

Ciro Grillo sul caso e sull’avvocato Giulia Bongiorno

Nel corso dell’intervista, Grillo ha anche chiamato in causa Giulia Bongiorno, avvocato della ragazza che lo ha denunciato e oggi presidente della Commissione Giustizia del Senato. Secondo la sua ricostruzione, ci sarebbe un collegamento tra le vicende politiche del governo giallo-verde e il coinvolgimento della senatrice nella vicenda giudiziaria.

“Siamo nel 2018-2019 e il Movimento Cinque stelle aveva fatto il governo con la Lega. A seguito del processo Open Arms, i Cinque stelle diedero l’autorizzazione a procedere, il che causò poi il crollo del governo giallo-verde. In quel governo come ministro c’era Giulia Bongiorno, era ministro della pubblica amministrazione. A seguito dello scioglimento del Governo, Giulia Bongiorno prese le parti della ragazza che mi ha denunciato. Da lì è cominciato anche un assedio mediatico notevole. Penso ci sia un nesso causale tra queste condotta dei Cinque stelle e l’introduzione di Giulia Bongiorno”

La questione sollevata di “opportunità”

Grillo ha poi sollevato una questione di opportunità rispetto al ruolo istituzionale della senatrice: «Si tratta dell’attuale presidente della Commissione Giustizia in Senato – ha aggiunto – che ha il disegno di legge del reato per cui si sta procedendo. Io gareggio contro una persona che può cambiare le regole del gioco mentre si gareggia, non è giusto. E questo al di là del fatto che sia legale».