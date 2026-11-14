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Mike Tyson e il Rospo: il viaggio psichedelico col regista Netflix

In attesa del nuovo documentario, il racconto del filmmaker Floyd Russ

di Paolo Diacono - 14 Novembre 2026

Dal Madison Square Garden all’oracolo del Rospo: la storia di Mike Tyson è forse una delle più affascinanti non solo nel mondo del pugilato ma dello sport in generale. E adesso, dopo aver venduto milioni e milioni di copie del libro pubblicato qualche anno fa, Tyson torna a raccontarsi in un documentario prodotto da Netflix. Che svela un aspetto (più o meno) inedito del profilo complesso del pugile americano più amato e odiato allo stesso tempo del mondo. Ogni qualvolta ha bisogno di prendere una decisione importante, si rivolge al Rospo.

Chi è il Rospo di Mike Tyson?

La condizione è stata posta quasi all’inizio. Tyson ha detto a Floyd Russ, il regista che ha curato il documentario, che avrebbe risposto a ogni sua domanda se avesse “fatto il ballo del Rospo” con lui. A quel punto Russ si è chiesto a cosa alludesse il pugile. La risposta l’ha trovata nel deserto di Sonora. In pratica, Tyson – come ha detto la moglie Lahika Spicer – assume uno psichedelico derivato dal rospo del deserto. E che, secondo lui, lo avrebbe aiutato a liberarsi dei suoi demoni. Dalla cocaina fino all’ego che, come sa chi ha letto il suo libro “True” ha rappresentato il primo e micidiale nemico dell’ex campione del mondo.

La metafora della rinascita

Aver provato lo psichedelico, il Rospo di Tyson, ha rappresentato per Floyd Russ la metafora. Quella della rinascita che Iron Mike dice, ormai da anni, di aver vissuto sul serio. “Sono stato debole per una mezz’ora”, ha raccontato a Cnn Sport, “poi mi sono risvegliato e a fianco a me c’era il volto tatuato di Mike”. Quindi ha detto. “Mi ha chiesto: ‘Come stai?’ e io ho cominciato a ridere”. Affrontare Mike Tyson con le telecamere è come sfidarlo sul ring. “Tutta una questione di rispetto. Se riesci a metterlo alla prova, ti rispetterà. O apprezzerà quello che dici, ti rispetterà e arriverà a un punto interessante, oppure si chiuderà in se stesso. Se gli fai tutte le domande che vuole sentirsi fare, non ti rispetterà”.

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