Esteri

Le donne avanzano alla Knesset. E forse Israele sta cambiando davvero

Record storico alla Knesset: 33 donne elette su 120 deputati. Un risultato trainato dalle forze del cambiamento e da una nuova generazione di parlamentari

di Andrea Fiore - 14 Novembre 2026

I numeri, da soli, raccontano poco. Trentatré donne su centoventi deputati non fanno la parità, non cancellano gli squilibri e non trasformano automaticamente la politica israeliana. Eppure la nuova Knesset merita attenzione proprio perché dietro quel numero c’è qualcosa che va oltre le statistiche.

Israele cambia?

Per la prima volta nella storia dello Stato ebraico le donne raggiungono il livello più alto di rappresentanza parlamentare. Non è ancora abbastanza. Ma nemmeno è poco, soprattutto in un Paese attraversato da guerre, tensioni interne, polarizzazione politica e profonde divisioni religiose e culturali.

La parte più interessante della notizia è un’altra. L’avanzata femminile non arriva dal potere consolidato ma dalle aree che chiedono cambiamento. Le nuove deputate provengono in larga misura dall’opposizione, dal mondo dell’istruzione, del terzo settore, delle amministrazioni pubbliche. In molti casi entrano per la prima volta in Parlamento.

È un dettaglio che dice molto sul momento che sta attraversando il paese. Le grandi trasformazioni raramente arrivano dall’alto. Cominciano quasi sempre dalle periferie del potere, dai territori meno protetti dalle rendite di posizione, da chi è costretto a conquistarsi spazio anziché ereditarlo.

Una politica che resta maschile?

Naturalmente nessuno dovrebbe farsi illusioni. La politica israeliana resta largamente maschile. Nei partiti ultraortodossi le donne continuano a essere escluse dalle liste elettorali. Nel Likud la loro presenza rimane limitata. E il vero banco di prova non sarà il numero delle elette, ma la loro capacità di occupare ruoli decisionali, guidare commissioni, influenzare l’agenda legislativa e, un domani, entrare nei ministeri chiave.

Tuttavia c’è una ragione per guardare a questo passaggio con moderato ottimismo. Israele è una democrazia che da anni discute di sicurezza, confini, terrorismo, guerra e identità nazionale. Temi inevitabili, spesso esistenziali. Ma una società matura si giudica anche dalla sua capacità di allargare la partecipazione e di aprire le proprie istituzioni a energie nuove.

Le trentatré donne della nuova Knesset non cambieranno da sole il Paese. Possono però rappresentare un segnale. E i segnali, nelle democrazie, contano. Perché ogni cambiamento politico inizia quando ciò che sembrava normale smette improvvisamente di esserlo.