Economia

Cosa fanno i ceo di tutto il mondo a Shenzhen? VIDEO

La vera svolta d'affari è la Initiative, il primo documento d'intesa siglato dai colossi privati nei trent'anni di storia del summit

di Giorgio Brescia - 19 Novembre 2026

Nel dietro le quinte dell’Apec Ceo Summit di Shenzhen, oltre alla grande diplomazia la Cina ospita un pragmatico e abituale “mercato”. Mentre i riflettori illuminano l’accoglienza trionfale di Xi Jinping a Donald Trump e l’atteso trilaterale con Vladimir Putin, nei corridoi si discute il controllo delle filiere e delle tecnologie.

Il Ceo Summit di Shenzhen: a cosa serve?

Tra gli oltre duemila dirigenti, la delegazione americana che intesse trattative riservate a pochi metri dalla rivale Byd e al fianco di Robin Zeng di Catl per blindare le forniture di batterie e i permessi sulla guida autonoma. Sullo sfondo pesa l’ombra dello scandalo dei semiconduttori e del contrabbando di chip Nvidia.

La vera svolta quale è?

Ma la vera svolta d’affari è la Shenzhen Initiative, il primo documento d’intesa siglato dai colossi privati nei trent’anni di storia del summit. L’accordo fissa standard tecnici per l’interoperabilità dei pagamenti transfrontalieri tramite QR code tra Visa, Mastercard e i giganti fintech cinesi. Oltre a mettere in sicurezza le catene di fornitura green,

E il ruolo di Deloitte?

In questo scacchiere, Deloitte assume il ruolo di “traduttore normativo”. I suoi vertici — il ceo globale Joe Ucuzoglu, Dora Liu e Robert Hillard – presidiano l’armonizzazione delle regole e la cybersicurezza dell’Ai.

Nel suo ultimo report, Deloitte ha svelato un paradosso. Sebbene il 71% delle aziende abbia distribuito l’Ai su scala, solo il 23% ne ha davvero trasformato il modello di business.