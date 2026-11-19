Sociale

Perché in Italia adottare è un percorso a ostacoli?

di Eleonora Ciaffoloni - 19 Novembre 2026

L’attesa. È questo il filo conduttore che lega due mondi: le famiglie che aspettano da anni di poter accogliere un bambino e bambini che trascorrono la propria infanzia aspettando una famiglia. Due attese che procedono su binari diversi, dentro un sistema che fatica a farle incontrare. In Italia le domande di disponibilità all’adozione restano numerose, ma le procedure concluse continuano a diminuire. A rallentare il percorso sono una macchina burocratica complessa e, per chi sceglie la strada internazionale, costi che possono arrivare a 30mila euro.

Diventare genitori attraverso l’adozione è un atto di grande coraggio che richiede però anche un grande sacrificio, in considerazione di un percorso che, nella maggior parte dei casi, si trasforma in una possibilità condizionata dal tempo e dalle disponibilità economiche. I numeri raccontano bene questa difficoltà. Dal lato delle adozioni nazionali, ogni anno vengono presentate nei tribunali italiani in media circa 7-8mila dichiarazioni di disponibilità, a fronte di un numero di minori dichiarati adottabili e abbinati che oscilla tra 650 e 850. Per le adozioni internazionali il quadro è altrettanto significativo.

Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Commissione per le adozioni internazionali (CAI), tra gennaio e giugno 2026 sono state concluse 217 adozioni, contro le 242 dello stesso periodo del 2025. Una diminuzione che si inserisce in un quadro internazionale in trasformazione e, come osserva la CAI, il cambiamento degli scenari politici e le decisioni delle autorità centrali rendono sempre meno prevedibili tempi e prospettive delle procedure.

Adozioni, la lentezza di tribunali e servizi sociali

Il calo ha ragioni che vanno oltre i confini italiani. Molti Paesi d’origine hanno rafforzato i propri sistemi di adozione interna, riducendo il numero di minori destinati alle famiglie straniere. Altri canali si sono progressivamente chiusi per ragioni geopolitiche o diplomatiche. Ma a rendere più difficile il percorso contribuisce anche il funzionamento della macchina italiana. L’adozione nazionale, regolata dalla legge n.184/1983, è gratuita e considera l’allontanamento definitivo dalla famiglia biologica una misura estrema. Un principio che tutela il diritto del minore a crescere nel proprio ambiente d’origine, ma che può tradursi in attese molto lunghe quando il recupero delle capacità genitoriali si rivela difficile o impossibile. Prima che venga dichiarato lo stato di adottabilità possono trascorrere anni tra valutazioni, perizie e ricorsi. Nel frattempo il bambino cresce in una comunità o in affidamento temporaneo, mentre con la crescita la possibilità di trovare una famiglia diventa sempre più complessa.

Una lentezza burocratica che riguarda i tribunali, ma anche i servizi sociali e sanitari – spesso alle prese con carenze di personale e carichi di lavoro elevati – che devono occuparsi delle valutazioni delle coppie e del monitoraggio delle situazioni familiari. Un sistema di garanzie necessario per la buona riuscita dell’adozione, ma che può diventare un ostacolo quando le risorse non sono sufficienti a farlo funzionare nei tempi richiesti. Perché il tempo della giustizia e quello dell’infanzia non coincidono: per un adulto qualche anno di attesa può rappresentare una parentesi dolorosa, per un bambino significa attraversare una parte decisiva della propria crescita senza una famiglia stabile.

Il bambino immaginato e quello che aspetta davvero

C’è poi un’altra difficoltà, meno visibile ma altrettanto determinante: la distanza tra il bambino che molte coppie immaginano e quello che realmente ha bisogno di essere adottato. Nell’adozione internazionale l’età media dei minori arrivati in Italia nel 2025 è stata di 6,8 anni. Il 70% rientrava nella categoria degli special needs (bisogni speciali), che comprende bambini più grandi, gruppi di fratelli e minori con fragilità sanitarie o psicologiche. La disponibilità delle famiglie deve quindi misurarsi con esigenze che richiedono una preparazione specifica e un accompagnamento che non sempre il sistema riesce a garantire. La ricerca di un bambino molto piccolo e senza particolari problemi di salute si scontra con una realtà diversa. E quando le coppie non si sentono in grado di affrontare situazioni più complesse, il rischio è ancora l’attesa.

Adozioni internazionali, fino a 30mila euro da anticipare

Se sul fronte nazionale il principale ostacolo è rappresentato dai tempi delle procedure, su quello internazionale entra in gioco una barriera ulteriore: il denaro. Adottare all’estero può costare tra i 20mila e i 30mila euro, considerando le spese per gli enti autorizzati, le traduzioni, i documenti e i soggiorni nel Paese d’origine. Una cifra che deve essere anticipata dalle famiglie, anche quando sono previsti rimborsi successivi. La possibilità di adottare finisce così per dipendere anche dalla disponibilità economica. A questo si aggiungono le spese che possono emergere dopo l’ingresso del bambino in famiglia, quando sono necessari percorsi di sostegno psicologico, terapie o interventi specialistici che il servizio pubblico non riesce a garantire.

Lo Stato prevede diverse forme di sostegno, ma non sempre sufficienti rispetto all’impegno richiesto. Per le adozioni internazionali sono previsti rimborsi delle spese certificate, con importi che variano in base all’Isee e possono partire da 7mila euro per superare i 12.500. A questi si aggiungono contributi straordinari introdotti per le procedure avviate o ancora pendenti, oltre a un sostegno aggiuntivo per l’accoglienza di minori con bisogni speciali. Le famiglie possono inoltre dedurre fiscalmente il 50% delle spese sostenute e accedere alle misure generali previste per i figli, dall’Assegno unico al Bonus nuovi nati, quando ricorrono i requisiti.

Rendere possibile un’adozione: il tempo che nessun bonus restituisce

Il punto, allora, è capire che cosa significhi davvero rendere possibile un’adozione. La tutela dei bambini è la priorità, ma non può diventare una giustificazione per i ritardi che comunque vanno a compromettere la vita anche del minore. In un Paese ideale, servirebbero procedure capaci di arrivare a una decisione in tempi ragionevoli e famiglie accompagnate anche dopo l’ingresso del minore. Perché la disponibilità ad accogliere un bambino è una risorsa, ma da sola non basta. Se il sistema non riesce a trasformarla in una possibilità concreta, a pagarne il prezzo è chi dei genitori non li ha. E il tempo che i bambini trascorrono aspettando una famiglia è quello che nessuna agevolazione fiscale o contributo pubblico potrà restituire.

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