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Come funziona la truffa del finto arrotino?

Segnalazioni in tutta Italia, dall'estate a oggi: cos'è il nuovo inganno

di Pietro Pertosa - 19 Novembre 2026

Donne, è arrivato l’arrotino: ma è un finto artigiano pronto a mettere in campo la nuova truffa segnalata, nelle scorse settimane, dal Nord fino al Sud del Paese. Un finto arrotino si presenta in casa, pretende compensi spaventosi per effettuare interventi inutili ai fornelli della cucina. L’inganno funziona così. Come da tradizione, il falso artigiano si presenta in strada col megafono e il classico richiamo alla clientela. Donne, è arrivato l’arrotino. A quel punto, chi ha qualche coltello smussato o delle forbici che non tagliano più gli fa cenno di salire in casa. Ed è qui che comincia l’inganno.

La truffa del finto arrotino

L’artigiano, pronto alle riparazioni, chiede di accendere il fornello del gas per poter riscaldare le lame. A quel punto provoca una fiammata. E avverte il malcapitato: qua esce troppo gas, è pericoloso. Va subito aggiustato il piano cottura. Il cliente, preso di sorpresa e pressato dalla paura della fuga di gas, accetta. Così il finto arrotino mette in azione il piano: finge di avere con sé i ricambi, sostituisce qualche filo di alimentazione e voilà, la truffa è servita. Chiede, inoltre, di non accendere i fuochi per un certo numero di ore in modo tale da consentire alla “riparazione” di funzionare. Non sta facendo altro che guadagnarsi una via di fuga. Ovviamente il costo dell’intervento è pesante: non meno di 100-140 euro, ma c’è stato pure chi è stato capace di spillare più di 500 euro al “cliente”.

Le segnalazioni in tutta Italia

È da qualche mese che la storia va avanti. Le segnalazioni della truffa del finto arrotino arrivano da tutta Italia. Dal Piemonte alla Campania, passando per la Lombardia. È dall’estate che gli allarmi si inseguono in tutta la Penisola.

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