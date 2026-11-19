Politica

Più emendamenti che soldi in Manovra

Il richiamo della foresta (social) e le ragioni elettorali dietro la raffica di 6.600 correttivi al Bilancio

di Giovanni Vasso - 19 Novembre 2026

Seimilaseicento è un numero gigantesco: si fa fatica pure a scriverlo; ma tanti sono stati gli emendamenti alla Manovra. Troppi? Forse, chissà. Eppure non poteva essercene nemmeno uno di meno. Nell’epoca dei social, con una campagna elettorale che sta per iniziare, basta compilare qualche foglio di carta intestata, scannerizzarlo e postarlo su Facebook per garantirsi un momento di visibilità. La politica, nell’era della democrazia disintermediata, funziona così. Ognuno scrive, parla (solo) ai suoi e tutto si polarizza. Una parte, la propria, al posto del tutto e cioè di un piano complessivo e globale che possa andar bene per il Paese. Ma tant’è.

Più emendamenti che soldi in Manovra

Seimilaseicento, dunque. Piovono emendamenti dall’opposizione. Solo il Movimento Cinque Stelle ne ha presentati 1.500. Tantissimi, certo. Ma ancora pochi rispetto a quelli targati Pd che sono milleseicento. Poi, però, di correttivi unitari ce ne sono soltanto 18. A leggerli sembrano rappresentare un antipasto del vaste programme elettorale che vuole tenere insieme, almeno per un po’, tutto e il suo contrario. E cioè quell’area politica irriducibile o quasi a un minimo comune multiplo che va da Avs a Renzi. E cioè dalla patrimoniale fino alla start tax. L’opposizione, però, fa il suo lavoro. Anche se in un sistema politico compiuto si avrebbe anche ragione a chiedere ai leader qualcosa di più di una generica, per quanto iperattiva, scarrellata di proposte. Che, bocciate o peggio ancora ghigliottinate, daranno ai rappresentanti di ciascun partito l’agio di intonare l’urlo della foresta politica e di aizzare così, fidelizzandole, le folle (beato chi ce le ha…) dei propri elettori sui social.

Le proposte di bandiera

Intanto poco più di duemila emendamenti sono arrivati anche dalla maggioranza. La campagna elettorale ha le sue ragioni che valgono anche per i partiti del centrodestra. Ognuno lancia la sua proposta di bandiera, le battaglie per perfezionare la Legge di bilancio che, così com’è, mostra fin troppe lacune. Fratelli d’Italia s’è imbarcata nella battaglia dei libri digitali. Una proposta di sicuro successo. Politico, ça va sans dire. L’occasione per ribadire, come ha fatto Arianna Meloni, il concetto caro a destra del “noi contro il mondo”. In questo caso, quello editoriale dei libri di testo scolastici, accusati al solito di essere faziosi, di parte e “sinistri”. Un tema che, sui social, fa sempre il pieno di like. La proposta, in teoria, è pure interessante. Una sorta, se volete, di contributo di solidarietà come quello contro cui le banche (che non accetteranno il dimezzamento dello spalmacrediti da dieci a cinque anni, ma questa è un’altra storia) stanno già preparando il ricorso davanti ai giudici della Corte costituzionale.

Dai libri digitali…

Si tratta di imporre agli editori di vendere le copie digitali dei libri alla metà del prezzo di copertina di quelli cartacei. Così da garantire a tutti la possibilità di accedere ai testi senza dover per forza svenarsi. Promette, l’emendamento, un risparmio da 200 euro a studente. Nella pratica, però, occorrerebbe dotarsi (almeno) di un tablet per poter leggere i libri. E tenendo presenti i prezzi attuali dei dispositivi elettronici, quel risparmio finirebbe lo stesso in fumo. Senza considerare, va da sé, il gran ritorno nel dibattito pedagogico e scolastico dell’importanza di fornire agli alunni, specialmente più piccoli, la possibilità di un’esperienza anche tattile con libri e strumenti di studio. L’esempio svedese fa scuola. E i risultati de test Invalsi, da anni, ce ne sussurrano la necessità.

…a condono e sicurezza

C’è poi la corsa al condono. Su cui Antonio Tajani, per Forza Italia, s’è pigliato la scena: “Solo su piccole difformità, la sinistra pensi a casa sua”. La battuta funziona. Chissà se funzionerà pure la proposta azzurra ed entrerà effettivamente nella Legge di Bilancio. Alla prova dei fatti, almeno per come l’ha presentata il leader azzurro, pure questa proposta stingerà in una più fattibile “sanatoria per piccole difformità edilizie”. La Lega, oltre a tutto il bailamme sulle pensioni, s’è lanciata a chiedere il rafforzamento del contingente dei militari impegnati nell’operazione Strade sicure. Il Carroccio ha chiesto che salgano almeno a 10mila, poco più di 3mila unità in più a fronte di un investimento aggiuntivo pari a circa 109 milioni di euro. La sicurezza è fondamentale, sarà il tema principe della campagna elettorale. Ma, sull’argomento, non si può non prestare ascolto alla voce delle forze dell’ordine. E sono state diverse le critiche giunte dalle sigle di rappresentanza, come per esempio dal Siap, sulle indicazioni presenti già nella Legge di bilancio che andrebbero pure migliorate per superare i nodi storici (a cominciare dai turnover e dai pagamenti in ritardo degli straordinari) e quelli che potrebbero insorgere (come la precarizzazione degli agenti della riserva che il governo si accinge a costituire).

Giorgetti il (solito) castigamatti

Insomma, ci sono più emendamenti che soldi. Lo sanno tutti, pure i partiti. La partita non serve (almeno finora) a migliorare davvero la Manovra ma solo a gettare le basi per rafforzare la base del consenso elettorale di ognuno. Legittimo, per carità. Toccherà a Giorgetti fare il castigamatti nel nome della tenuta dei conti per raggiungere quell’obiettivo del rapporto deficit-Pil sotto il 3%. Ogni anno è vicino ma, puntuale, manovrina dopo manovrina, gli sfugge come sabbia tra le mani. Stavolta ce la farà, il ministro all’Economia. Lo ha detto pure Dombrovskis. Peccato, però, che tra qualche mese si voti. E che se nemmeno quest’anno l’Italia uscirà dal Patto di Stabilità, spiegarlo agli elettori che cinque anni fa hanno votato Meloni contro i paletti e il rigore Ue, si farà davvero difficile. Meno male che c’è la flessibilità.

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