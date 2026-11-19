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Anthropic, il giorno dell’Ipo “più grande della storia”

Le azioni in vendita sono quali mille milioni, la quotazione al Nasdaq e la sfida a SpaceX

di Cristiana Flaminio - 19 Novembre 2026

È venuto il grande giorno dell’Ipo di Anthropic: valore di base 1.500 miliardi di dollari, azioni vendute a 83 dollari l’una al Nasdaq, ampliata la base dei titoli offerti al mercato, saranno 980 milioni anziché gli originari 825 milioni. L’obiettivo è uno solo. Anzi, ce n’è uno dichiarato e l’altro reale. Il primo è quello di superare la valutazione di SpaceX per diventare ufficialmente la più grande quotazione in Borsa della storia. Il secondo è raggranellare denari a sufficienza per convincere il mondo che l’intelligenza artificiale non è sull’orlo della bolla e che si tratti ancora di un affare più che affidabile.

L’Ipo di Anthropic: la più grande della storia

Si sprecano, chiaramente, elogi, accrescitivi e proclami. Anthropic viaggia verso l’Ipo più grande della storia. Ed è costretta a farlo. Perché, rispetto a qualche mese fa, l’asticella dei 1.500 miliardi di dollari è un traguardo minimo. Ci si attendeva, infatti, qualcosa di più dall’azienda di intelligenza artificiale. Solo che, intanto, è successo di tutto. I democratici hanno vinto le Midterm, Huang è stato disarcionato da Nvidia, i titoli del tech ballano la rumba.

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