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È giusto onorare la memoria di Pino Rauti

Riconoscere il valore di un parlamentare di lungo corso, significa restituire alla storia repubblicana la sua complessità

di Alessandro Scipioni - 19 Novembre 2026

Oggi Pino Rauti avrebbe compiuto cento anni. Le polemiche sulla mostra che lo ricorda, alla Camera dei deputati, è l’indicatore di quanto l’Italia faccia ancora fatica a liberarsi dai tabù culturali. Ricordare Rauti non è una provocazione, ma un atto di onestà intellettuale nei confronti di un uomo che ha avuto un valore civile.

Una via impervia tra tradizione e rivoluzione

Rauti fu soprattutto un uomo di idee. Prima ancora che un dirigente politico, un intellettuale di immensa cultura, uno scrittore, uno storico e un giornalista raffinato che ha attraversato la vita parlamentare per decenni, difendendo le proprie convinzioni anche quando farlo era profondamente impopolare. Era un uomo intellettualmente onesto, che sapeva nuotare controcorrente. Moralmente puro e soprattutto mai in vendita.

La sua figura suscitò ammirazione trasversale. Il suo pensiero seppe alimentare una destra diversa e originale, che guardava all’anima sociale e di sinistra, nutrita di teorie spiritualiste e tradizionaliste, capace di produrre idee che hanno abbondantemente superato l’arco della sua vita terrena. Rauti è morto, ma le sue idee ispirano ancora.

Accuse viziate da pregiudizi e doppi standard

Nel corso della sua parabola politica, Rauti è stato spesso tirato in ballo e citato come presunto mandante di vicende oscure, ma le obiezioni sollevate da storici come Michela Ponzani appaiono deboli e viziate da un evidente doppiopesismo. Non regge il paragone con la mancata commemorazione del giudice Vittorio Occorsio alla Camera, che era un magistrato e non un deputato. Ma soprattutto, è concettualmente assurdo dare peso alle tesi di un pubblico ministero che lo accusava di essere un mandante morale di strage.

In una democrazia le parole di un PM non contano assolutamente nulla sul piano della verità giudiziaria, avendo il solo valore di un’opinione di parte. Altrimenti, in uno Stato di diritto, qualunque accusato sarebbe automaticamente considerato un colpevole. A contare è unicamente ciò che decide il tribunale, e i giudici hanno stabilito l’estraneità di Rauti, che lottava meramente sul piano delle idee e non c’entrava assolutamente nulla con le bombe.

Pretendere di addossare a un leader politico la responsabilità dei gesti criminali compiuti da frange estremiste significherebbe applicare un principio che avrebbe travolto intere classi dirigenti della sinistra, le cui aree radicali non furono certo immuni alla violenza. Si pensi a come lo stesso mainstream culturale abbia spesso adottato ben altri metri di giudizio di fronte a vicende giudiziarie complesse, assolvendo figure come Adriano Sofri dall’accusa di mandante morale, richiamando la separazione tra politica e responsabilità penali.

Allo stesso modo, l’accusa rivolta a Rauti di voler sovvertire l’ordine democratico cade di fronte alla realtà della sua costante partecipazione democratica e parlamentare; altrimenti, la stessa obiezione dovrebbe valere per figure storiche come Enrico Berlinguer o Palmiro Togliatti, che intendevano allineare l’Italia all’orbita sovietica trasformandone radicalmente l’assetto istituzionale.

In direzione ostinata e contraria

La sua è stata una vita spesa interamente all’opposizione, sia parlamentare che interna al suo stesso partito. La sua segreteria al Movimento Sociale Italiano fu breve e segnata da grandi difficoltà, a testimonianza di un percorso rigoroso, anticonformista e isolato rispetto alle dinamiche dominanti. Non fu ministro o presidente di assemblee, ma fu un punto di riferimento fondamentale per molti.

In una democrazia matura si ricordano giustamente i protagonisti del Partito Comunista, così come i radicali o figure di ogni altra estrazione. Per quanto lontanissime possano essere dalla mia sensibilità, non ho niente da ridire. Lo stesso identico rispetto e la stessa dignità intellettuale nella narrazione storica vanno riconosciuti a Pino Rauti.

Le idee non si possono né negare, né processare, né tantomeno imbavagliare. Riconoscere il valore di un parlamentare di lungo corso, di un uomo di Stato e di un intellettuale apprezzato significa semplicemente restituire alla storia repubblicana la sua complessità.

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