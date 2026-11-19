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Tutti i numeri delle adozioni internazionali

Tutti i dati della Cai: chi sono e da dove arrivano i bambini adottati in Italia

di Maria Graziosi - 19 Novembre 2026

Nel 2025, stando ai numeri pubblicati dalla Commissione per le adozioni internazionali, sono stati autorizzati a vivere in Italia 664 minorenni. Un dato che risulta in lieve calo rispetto a quello dell’anno precedente, quando i bambini adottati autorizzati ad entrare in Italia furono 691. Tranne che per il 2023, quando si registrarono appena 585 nuove autorizzazioni, quello del 2025 è il dato più basso registratosi negli ultimi cinque anni.

I numeri delle adozioni internazionali

Anche perché, nel frattempo, tante cose sono cambiate. I bambini, nel 2025, arrivano per di più da altri Paesi dell’Europa. Sono stati 242, la maggior parte dall’Ungheria (163), poi Bulgaria (39) e Polonia (17). Dato in calo rispetto ai 264 del 2020. Intanto è quasi triplicata l’adozione di minorenni provenienti dall’Africa. Sei anni fa erano stati appena 49, nel 2025 sono stati 120. La provenienza è abbastanza composita. La maggior parte giunge dal Burundi (31), poi Congo (24) e Burkina Faso (23). Quindi Sierra Leone (19) e Ghana (16). Cala, al contempo, il numero degli arrivi dall’America Latina. Sono stati 165 a fronte di 233. Quasi la metà dalla Colombia (80), poi Brasile (35) e Perù (40).

Non solo special needs

L’Asia si conferma ondivaga. Dopo il boom registratosi tra 2023 e 2024 (quando furono autorizzati all’ingresso in Italia rispettivamente 194 e 196 bimbi) si è tornati a 137 arrivi. La maggioranza dall’India (87) poi Vietnam (22) e Thailandia (10). Complessivamente, nel 2025, sono stati adottati 353 maschietti e 311 femminucce. La stragrande maggioranza appartiene alle categorie di bambini classificate come special needs, ossia di minori che hanno bisogni particolari. Non solo problemi di carattere fisico e psicologico. Ma pure i ragazzini di età superiore ai 7 anni, quindi già in piena età scolare. Sono il 70 per cento del totale: 465. Il 43% è composto da bambini oltre l’età dei sette anni. Poi c’è il gruppo nutrito delle disabilità (18%), mentre i ragazzini con traumi di diversa natura sono il 13%. I gruppi di fratelli autorizzati all’ingresso in Italia sono il 9 per cento.

Quali sono le famiglie che adottano?

Quali sono le famiglie che adottano? Il profilo è quello di genitori adottivi laureati (69,3% per le donne, 50,3% per gli uomini). La fascia d’età più rappresentata è quella degli ultraquarantenni. Il 35,7% degli uomini ha tra i 45 e i 49 anni. Incidenza, per fascia d’età, che sale al 41,6 per cento per le donne. La stragrande maggioranza delle coppie che dà disponibilità all’adozione internazionale non ha alcun figlio (82,5%). Il 15%, invece, ha già avuto un bambino. La motivazione alla base della richiesta, perciò, non può sorprendere: il 61,7% la indica nell’impossibilità a procreare mentre l’11,4% in una impossibilità generica. Resta pur sempre il 17,1% che ritiene di nutrire un desiderio adottivo. Il maggior numero di coppie di genitori adottiva vive in Lombardia, ben 106 per l’anno 2024. Segue il dato della Campania con 88 famiglie. Poi la Puglia (64) e il Veneto (63). La Toscana (60) sopravanza il Lazio (52) mentre in coda ci sono Sardegna (9), Liguria (8) e Trentino Alto Adige (6). La città che accoglie più bambini adottati all’estero è Milano (72), davanti a Napoli (66) e a Venezia (61). Subito dietro c’è Firenze (59) mentre Roma è quinta con 52 bambini. Chiudono la classifica Cagliari e Sassari (che insieme ospitano otto adottati), Catania (7) e Genova (9).

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