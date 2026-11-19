Economia

Perché le quotazioni dell’oro sono in calo?

Il prezzo tracolla rispetto ai massimi storici degli ultimi mesi: cosa succede sui mercati?

di Maria Graziosi - 19 Novembre 2026

L’oro è in calo, anzi sta crollando rispetto alle quotazioni molto pesanti che l’hanno caratterizzato negli ultimi anni. Il biondo metallo, oggi, passa di mano a poco più di 3.700 dollari l’oncia, per la precisione costa 3.737 verdoni. Solo qualche mese fa scavallava tranquillamente i 5mila. Come è stato possibile? Semplice, è successo qualcosa sui mercati che ha fatto scendere la domanda. E che incide, non poco, sul prezzo. Perché intanto i rendimenti sono cambiati e la speculazione preferisce affidarsi ad altri strumenti per far soldi o semplicemente per resistere alla speculazione.

Perché il prezzo dell’oro è in calo?

La domanda delle banche centrali dei Paesi mondiali resta molto alta, eppure la quotazione dell’oro è in calo. Ciò accade perché gli Etf stanno iniziando a disinvestire rispetto a questo fronte. Stando alle analisi di Ing, oggi detengono l’1,5% di oro in meno rispetto all’anno scorso. Allo stesso tempo, il dollaro forte (adesso è quasi alla pari con l’euro) e i rendimenti alti dei Treasury rappresentano un’opportunità per i fondi che iniziano a puntare su questi strumenti. In più, coi tassi alti la moneta si rafforza ulteriormente.

Non è solo l’oro

Insieme all’oro, in calo risultano anche gli altri metalli preziosi che avevano iniziato clamorosi rally trainati proprio dalle quotazioni in rialzo del biondo metallo, bene rifugio per eccellenza. Anche l’argento perde quota. Ma nemmeno l’argento, come l’oro, tracollerà davvero. Se i lingotti restano più che appetiti dalle banche centrali, l’argento rimane uno dei componenti base per la digitalizzazione. Insomma, il mercato è in calo ma di tracolli non se ne vedono. Per ovvie ragioni.

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