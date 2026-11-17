Economia

Credito gasolio: cosa fare ed entro quando?

La scadenza del 30 novembre è tassativa e non sono previste proroghe

di Giorgio Brescia - 17 Novembre 2026

Credito gasolio, il mondo del trasporto merci si prepara a una nuova corsa contro il tempo. Dal 19 al 30 novembre viene riaperta la piattaforma telematica per accedere al credito d’imposta sul gasolio, una misura economica fondamentale destinata a compensare l’impennata dei costi energetici subita dalle imprese del settore.

Credito gasolio: cosa fare?

Con uno stanziamento di 60 milioni di euro, il provvedimento destinato alle aziende di autotrasporto. Permette di recuperare fino al 70% della spesa extra sostenuta tra settembre e inizio ottobre, confrontata con i prezzi all’origine dell’inizio anno.

Per accedere al contributo occorre inviare le fatture registrate tramite i portali ufficiali dell’Agenzia delle Dogane. Così, dimostrando l’impiego di veicoli di recente fabbricazione e a basso impatto ambientale.

La riapertura dello sportello rappresenta una boccata d’ossigeno per migliaia di vettori commerciali. La precedente finestra ha già distribuito oltre 370 milioni di euro a circa venticinquemila aziende. La conferma di quanto il prezzo dei carburanti pesi sul bilancio quotidiano della logistica nazionale.

Perché la corsa contro il tempo?

Le associazioni di categoria invitano gli operatori alla tempestività. La scadenza del 30 novembre è tassativa e non sono previste proroghe. Chi non invia la documentazione corretta entro i termini rischia di perdere definitivamente il diritto al rimborso. Da evitare, in un momento in cui ogni euro recuperato conta per mantenere stabili i prezzi delle merci sui nostri scaffali.

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