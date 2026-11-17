Esteri

Huang vuol tornare Ceo di Nvidia, intanto lo aspetta il Congresso

di Maria Graziosi - 17 Novembre 2026

Jensen Huang è profondamente deluso dai “gravi errori” che ha compiuto nella sua vita personale ma è pronto, se glielo concederanno, a tornare al timone di Nvidia. Una lettera, anzi una dichiarazione scritta dell’ex Ceo dell’Unicorno dei chip, è apparsa sul Wall Street Journal. In cui Huang si assume tutte le sue responsabilità, si cosparge il capo di cenere e abbraccia tutti, a cominciare dagli Stati Uniti d’America, l’unico Paese al mondo dove “una cosa come Nvidia poteva essere possibile”.

Huang pensa al ritorno

Le parole di Huang ripartono dagli ultimi giorni. “Sono stato travolto dall’affetto e dal sostegno di amici, colleghi del settore e persone che non ho mai incontrato. Sono arrivato negli Stati Uniti 53 anni fa, e diventare cittadino americano è uno dei regali più grandi. Uno dei momenti di cui vado più fiero della mia vita”. A proposito di vita. “Nvidia è stata il lavoro di tutta la mia vita. Averla trasformata nell’azienda che è oggi insieme ai miei colleghi è stato un privilegio e un onore. In nessun altro posto al mondo, se non in America, un’azienda come Nvidia avrebbe potuto vedere la luce. Amo il nostro Paese e amo Nvidia”.

Tornerà?

“Se il consiglio di amministrazione decidesse che il mio ritorno è nel migliore interesse dei nostri azionisti, dei nostri dipendenti, dell’azienda e dell’America, sarei onorato di rispondere a queste richieste e tornare come Ceo”, ha detto Huang. Esprimendo l’auspicio suo e di chi spera che non finisca davvero defenestrato. Almeno non adesso che Nvidia ha in mano le chiavi della digitalizzazione americana e del primato Usa nella corsa all’intelligenza artificiale.

Appuntamento al Congresso

Intanto è stata ufficializzata la data in cui Jensen Huang sarà ascoltato al Congresso. Sarà il primo Ceo a finire di fronte a una commissione d’inchiesta da quando s’è registrato lo tsunami dem alle elezioni di MidTerm. Dovrà rispondere alle domande relative alla sua relazione con Alice Huang, la presunta spia cinese che lavorava per Megaspeed a Singapore e che avrebbe contrabbandato, stando alle accuse, chip americani a Pechino. Il giorno dopo sarà ascoltato Tim Temer che di Nvidia è responsabile legale.

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