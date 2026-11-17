Salute

Salute, un policy paper per la miastenia gravis tra accesso alle cure e ascolto del paziente

di Redazione - 17 Novembre 2026

(LaPresse)- Affrontare la miastenia gravis favorendo ricerca, innovazione, accesso alle cure e ascolto del paziente. Questi gli obiettivi al centro del Policy Paper “Il valore dell’innovazione nella miastenia gravis”, presentato a Roma a Palazzo Baldassini nel corso di un incontro promosso dall’Osservatorio Malattie Rare (OMaR), con il contributo non condizionante di UCB Pharma. Il documento nasce dal confronto tra clinici esperti e rappresentanti delle associazioni di pazienti riuniti nell’Alleanza Miastenia Gravis e individua alcuni principi guida priorità di politica sanitaria da portare all’attenzione delle istituzioni nazionali e regionali. La miastenia gravis è una malattia autoimmune che colpisce la giunzione neuromuscolare e che è caratterizzata da sintomi eterogenei e da un andamento spesso fluttuante. Fattori che possono incidere profondamente sull’autonomia e sulla possibilità di programmare la vita quotidiana del paziente. “Avere una malattia che è imprevedibile come la miastenia porta a non avere certezze” spiega Marco Rettore, presidente dell’Associazione Miastenia. “Avere i farmaci che aiutano a stabilizzare questi sintomi è un grosso aiuto e anche la possibilità di avere più farmaci con cui lavorare. E quindi scegliere una cura assieme al professionista che ci serve e quindi abbiamo più possibilità per andare avanti nella nostra programmazione quotidiana”. Programmazione che parte dai gesti più semplici del quotidiano a cominciare dal lavoro: “Il 40% delle persone affette da miastenia gravis accedono alla malattia per poter soddisfare i bisogni quotidiani” prosegue Rettore, “oppure un 11% deve abbandonare il mondo del lavoro perché non ce la fa. Quindi avere un accesso a normative come la 104 e in particolare l’articolo 3 comma 3, in cui si parla di malattia grave, ci dà la possibilità di gestire meglio la nostra vita”. Sono cinque le priorità di intervento evidenziate dal Policy Paper presentato oggi: tutelare le condizioni che favoriscono la ricerca e l’innovazione farmaceutica, garantire percorsi di accesso appropriati e tempestivi, rafforzare la valutazione multidimensionale dei benefici terapeutici, consolidare le reti assistenziali su tutto il territorio e integrare ricerca, esperienza clinica e voce dei pazienti. La disponibilità di trattamenti sempre più mirati richiede infatti non soltanto competenze specialistiche e strumenti diagnostici adeguati, ma anche percorsi assistenziali capaci di accompagnare le persone lungo l’intero percorso di cura. Le differenze territoriali nell’organizzazione dei servizi e nell’accessibilità delle prestazioni rischiano, altrimenti, di tradursi in opportunità terapeutiche differenti per pazienti con bisogni analoghi. Come spiega il Direttore dell’U.O.C. Neurofisiopatologia al Cardarelli di Napoli, Francesco Habetswallner: “Le evidenze scientifiche e le innovazioni terapeutiche recenti hanno modificato profondamente la gestione della malattia, perché oggi abbiamo a disposizione delle terapie molto efficaci che ci permettono di ottenere un controllo pressoché completo della malattia nella maggior parte dei pazienti e ci permettono di farlo con un basso carico di effetti collaterali”. “Quindi questo ci rende un po’ più ambiziosi” dichiara Habetswallner, “nella nostra attività terapeutica. Non puntiamo più solamente a salvaguardare le funzioni vitali, cioè a salvare la vita del paziente, ma puntiamo a migliorare o addirittura a normalizzare la qualità di vita del paziente. E il miglioramento della qualità di vita passa attraverso il controllo dei sintomi della malattia, la riduzione del carico di effetti collaterali, ma anche una migliore organizzazione assistenziale”. Secondo i dati dello studio internazionale My Real World MG, il 40% delle persone coinvolte ha dovuto ricorrere a periodi di assenza dal lavoro e l’11,5% ha abbandonato l’attività lavorativa a causa della malattia. Il 36% necessita inoltre del supporto di un caregiver, con conseguenze rilevanti anche sull’organizzazione familiare e professionale. Cruciale è il ruolo delle istituzioni come sottolinea la deputata Ilenia Malavasi della Commissione XII “Affari Sociali” della Camera dei Deputati, che in vista della scadenza prossima del Piano nazionale malattie rare sottolinea l’obiettivo per cui: “dovremo andare a rinnovare per un prossimo triennio un piano nazionale che ovviamente dovrà essere adeguato ai cambiamenti terapeutici, ma anche alle necessità di riorganizzare i modelli di cura, con una grande spinta per una valorizzazione anche delle reti territoriali che potranno ovviamente supportare maggiormente una presa in carico di queste patologie che spesso diventano patologie per la vita, con cui bisogna pensare a nuovi modelli organizzativi. L’obiettivo condiviso è trasformare il progresso scientifico in opportunità di cura concrete, appropriate ed eque, attraverso un impegno congiunto delle istituzioni, della comunità clinica e delle persone che convivono con la miastenia gravis.

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