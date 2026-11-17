Cronaca

Caso Roggero, la Cassazione: “Fu deliberata aggressione”. La Lega: “Sempre al suo fianco”

Gli ermellini hanno rigettato l'ipotesi di legittima difesa o di eccesso colposo

di Giorgio Brescia - 17 Novembre 2026

Le motivazioni della Suprema Corte che rendono definitiva la pena a 14 anni e 9 mesi di reclusione per il gioielliere Mario Roggero di Grinzane Cavour. E la Lega rende noto il suo stringato commento “Siamo e saremo sempre al fianco di Mario Roggero, persona onesta e perbene, e della sua famiglia”. Così la nota del partito guidato da Matteo Salvini.

Roggero: quali le motivazioni della condanna?

Diventa definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione nei confronti di Mario Roggero. Il gioielliere piemontese – era il 28 aprile 2021 – uccise due rapinatori (Giuseppe Mazzatti e Andrea Spinelli) e ne ferì un terzo, Alessandro Modica. Tutto questo, inseguendoli all’esterno della sua gioielleria a Grinzane Cavour.

Le motivazioni depositate dalla Prima Sezione penale della Corte di Cassazione mettono il punto fermo sulla vicenda. Una storia ancora oggi al centro del dibattito pubblico sui confini dell’autodifesa.

Secondo i giudici supremi, nella condotta dell’imputato non vi fu “alcuna imprudenza o imperizia nel calcolo del pericolo”. Fu una “scelta volontaria e cosciente”. Un’azione incanalata nei binari di una “deliberata aggressione non giustificata dalla necessità della difesa”.

E ora?

La sentenza conferma il verdetto. La Corte d’Assise d’Appello di Torino aveva ridotto la condanna iniziale di 17 anni emessa ad Asti. Gli ermellini hanno rigettato l’ipotesi di legittima difesa o di eccesso colposo.

Gli spari avvennero quando la rapina si era ormai conclusa e i malviventi si trovavano all’esterno, intenti a salire in auto per fuggire. L’azione del commerciante, mossa dal “proposito di farsi giustizia da sé”. Ciò, quando la minaccia per la vita propria e dei propri congiunti era ormai venuta meno.

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