Economia

Dall’Irpef alle banche, l’analisi Corte dei conti sulla Manovra

I dubbi della magistratura contabile, l'analisi in chiaroscuro sulla Legge di Bilancio

di Cristiana Flaminio - 9 Novembre 2026

Un’analisi in chiaroscuro quella della Corte dei conti sulla Manovra. I giudici contabili non promuovono a pieni voti la Legge di Bilancio e, anzi, mettono in rilievo i nodi che emergerebbero dalla lettura del testo. Dalle pensioni fino all’Irpef, passando per i temi legati a scuola e sanità. Un esame a tutto tondo che già ha fatto insorgere le prime politiche dentro e fuori l’emiciclo parlamentare.

Manovra, l’analisi della Corte dei conti

Uno dei temi più importanti emersi dall’analisi dei giudici della Corte dei conti a proposito della Manovra riguarda l’Irpef. Il rischio messo in luce dalla magistratura contabile è quello di aver “superato” il criterio della progressività. “Si conferma il carattere ormai categoriale dell’Irpef, con aliquote medie e marginali differenziate per tipologia di reddito, differenziazione ulteriormente accentuata per i lavoratori autonomi, la metà dei quali può optare per il regime forfetario”. E ancora. “Come già osservato dalla Corte nella relazione sul rendiconto generale dello stato per il 2024 la crescita dei regimi sostitutivi restringe la portata dei principi di onnicomprensività e di progressività dell’Irpef. L’imposta assume così i caratteri di un sistema duale, con aliquote progressive di fatto circoscritte ai redditi di lavoro dipendente e di pensione”.

Il nodo pensioni

La grande questione del taglio alle rivalutazioni entra di diritto nell’analisi della Corte dei conti a proposito della Manovra. “Di opera la scelta di reintrodurre un sistema più penalizzante per i trattamenti pensionistici medi e medio-alti, che alimenta un quadro di incertezza sul valore reale di una pensione a distanza di anni dal ritiro dal lavoro”. E dunque. “Va ricordato che dal 2012 si è assistito all’adozione prolungata di interventi di compressione della rivalutazione monetaria delle pensioni medio-alte che ne hanno progressivamente eroso il potere d’acquisto. Nelle fasi di decisa remissione dei prezzi e di deflazione l’impatto delle penalizzazioni è stato marginale, i bruschi rialzi o shock inflattivi – in particolare nella tornata 2023-2024 – hanno comportato una marcata svalutazione dei trattamenti non pienamente protetti”.

La scuola

Sulla scuola, la Corte dei conti “conferma” i tagli. I magistrati parlano di una “ulteriore riduzione di 6.974 unità di personale (4.925 docenti e 2.049 ata), che si va ad aggiungere ai tagli già previsti dalla legge di bilancio 2025 (5.660 docenti e 2.174 ata), determinando una contrazione complessiva di 14.808 unità”. E non è finita. “Le riduzioni di organico previste per la scuola non configurano una limitazione della capacità assunzionale analoga a quella prevista per le altre amministrazioni. La disposizione prevede, infatti, una riduzione diretta e permanente delle dotazioni organiche”. I numeri parlano da sé. “La relazione tecnica attribuisce al comparto scuola risparmi pari a 83,9 milioni di euro nel 2027 e 251,7 milioni di euro annui nel 2028 (a regime)”.

I tagli alla spesa

Sulla necessità di tagliare la spesa, i giudici contabili sono ottimisti. “La prosecuzione del percorso di riduzione della spesa rappresenta una condizione ineludibile per garantire il graduale rientro del debito, obiettivo da attuarsi, nel quadro delle nuove regole della governance economica europea, attraverso un tracciato ben definito di spesa netta finanziata a livello nazionale. In questo contesto – dicono i magistrati – , i nuovi interventi di taglio disposti in manovra rendono particolarmente ambizioso l’obiettivo dei risparmi; essi vanno ad aggiungersi a quelli già disposti nelle precedenti leggi di bilancio, facendo così crescere l’impatto su ciascun esercizio 2027-2029 nel range 8-9 miliardi poco meno di 28 miliardi nel triennio in discorso”.

Banche? Nì

Ultimo tema di analisi sulla manovra è quello delle banche su cui la Corte dei conti si esprime in maniera netta. “Il ricorso reiterato a prelievi settoriali temporanei, già sperimentato negli ultimi esercizi, riduce la prevedibilità del sistema tributario per i soggetti interessati e non consente di fare affidamento su tali entrate per la copertura di oneri permanenti”. E dunque. “Le misure hanno in larga parte carattere temporaneo o di mera anticipazione dei circa 5,2 miliardi del 2027, oltre 2,3 miliardi corrispondono a gettito anticipato, mentre solo la revisione della deducibilità Irap di banche e assicurazioni ha natura strutturale. Le stime dipendono dall’andamento della redditività dei settori interessati – conclude la Corte dei Conti – che, peraltro, negli ultimi anni ha beneficiato di condizioni particolarmente favorevoli”.